La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per il mancato recepimento integrale della normativa europea contro le cosiddette Slapp, ovvero le azioni legali strategiche e abusive utilizzate per limitare il lavoro di chi opera nell'interesse pubblico.

Oltre all'Italia, le lettere di costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia.

Le norme europee a tutela dell'informazione e della società civile

La direttiva Ue 2024/1069 prevede misure di protezione, tra gli altri, per giornalisti, difensori dei diritti umani e organizzazioni della società civile coinvolti in procedimenti civili con implicazioni transfrontaliere.

La normativa consente ai tribunali di respingere già nelle fasi iniziali le richieste giudiziarie manifestamente infondate, introduce strumenti di tutela per le persone colpite e prevede una protezione contro le sentenze emesse in Paesi terzi.

Gli Stati membri avevano tempo fino al 7 maggio 2026 per recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Due mesi per adeguarsi

I 14 Paesi coinvolti nella procedura hanno ora due mesi di tempo per rispondere alla Commissione europea e comunicare le misure adottate per il completo recepimento della normativa.

Nel caso in cui le risposte non siano considerate soddisfacenti, Bruxelles potrà procedere con l'invio di un parere motivato, un ulteriore passaggio previsto nella procedura d'infrazione.