Il 31 luglio 2026, la città di Brindisi ha ospitato la formalizzazione dell'adesione dell'Italia alla 'Pax Silica', un'importante iniziativa promossa dagli Stati Uniti. L'obiettivo principale di questa collaborazione è rafforzare le catene di approvvigionamento tecnologico, in particolare quelle legate all'intelligenza artificiale. La cerimonia di firma si è svolta nello storico Palazzo Montenegro, alla presenza di figure istituzionali sia italiane che statunitensi, sottolineando l'importanza strategica dell'accordo.

La firma a Brindisi e le presenze istituzionali

A siglare l'accordo per conto dell'Italia è stato l'ambasciatore Armando Varricchio, che ricopre il ruolo di inviato speciale del ministro degli Esteri per l'innovazione e le nuove tecnologie. La rilevanza dell'evento è stata evidenziata dalla partecipazione di numerose autorità. Tra i presenti figuravano l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, il prefetto di Brindisi Guido Aprea, il sindaco del capoluogo messapico Pino Marchionna, il presidente del Consiglio regionale pugliese Toni Matarrelli e il vicepresidente della commissione Antimafia Mauro D'Attis.

L'adesione italiana alla Pax Silica conferma la centralità del partenariato transatlantico, considerato fondamentale per promuovere la sicurezza economica, l'innovazione e la competitività.

L'iniziativa mira a garantire filiere affidabili e resilienti, elementi cruciali in un contesto globale caratterizzato da una crescente competizione strategica.

Gli obiettivi strategici della Pax Silica

La 'Pax Silica' è concepita per consolidare la cooperazione tra Paesi che condividono interessi strategici e standard comuni. Il suo focus è rivolto alle tecnologie chiave dell'era dell'intelligenza artificiale, che includono settori vitali come il silicio, i minerali critici, i sistemi high-tech e le infrastrutture digitali. Questa iniziativa, guidata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, coinvolge attivamente diverse nazioni alleate con l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento legate all'IA.

Il suo raggio d'azione è ampio, estendendosi dall'energia ai minerali critici, dalla manifattura avanzata fino ai complessi modelli di intelligenza artificiale.

Nelle settimane precedenti la firma italiana, anche la Commissione Europea aveva già formalizzato la propria adesione alla 'Pax Silica', e altri Paesi, come i Paesi Bassi, avevano precedentemente siglato la loro partecipazione. L'ambasciatore Varricchio, in qualità di inviato speciale per l'innovazione, aveva già partecipato come osservatore a un vertice sull'iniziativa tenutosi a Washington. In quell'occasione, aveva firmato una dichiarazione congiunta sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, insieme a rappresentanti di importanti nazioni quali Regno Unito, Germania, Giappone, India e Corea del Sud, evidenziando il respiro internazionale e la portata collaborativa del progetto.