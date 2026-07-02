La procura federale tedesca ha formalmente presentato un'accusa penale contro un cittadino ucraino, identificato come Serhii K., sospettato di aver svolto un ruolo di primo piano nell'organizzazione e nella guida di un team di sabotatori. Questi sarebbero stati coinvolti nel devastante attacco ai gasdotti Nord Stream, avvenuto nel Mar Baltico nel settembre 2022. Questo sviluppo segna una fase cruciale nell'indagine sull'esplosione che ha gravemente compromesso le infrastrutture energetiche sottomarine, suscitando allarme internazionale.

Le indagini condotte dalle autorità investigative tedesche hanno portato alla luce elementi probatori che, a loro giudizio, collegano in modo diretto Serhii K.

all'operazione. Il cittadino ucraino è specificamente accusato di aver organizzato e diretto l'intera azione di sabotaggio che ha causato danni ingenti ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Queste infrastrutture, di vitale importanza strategica, sono concepite per il trasporto di gas naturale dalla Russia all'Europa, attraversando le acque del Mar Baltico.

Le prove e l'impatto sulla sicurezza energetica

La procura tedesca ha reso noto che il fascicolo d'accusa si basa su un'ampia gamma di prove raccolte. Queste includono testimonianze dirette, dati tecnici approfonditi e informazioni cruciali ottenute grazie a una stretta cooperazione internazionale tra le forze investigative di diversi Paesi.

L'atto di sabotaggio, verificatosi nel settembre 2022, ha generato una profonda e diffusa preoccupazione tra i paesi europei riguardo alla sicurezza delle infrastrutture energetiche critiche, spingendo a un'intensificazione delle indagini congiunte.

Le autorità di Berlino hanno ribadito con fermezza che l'atto di sabotaggio ha avuto un impatto significativo e duraturo sulla stabilità della sicurezza energetica dell'intera regione. Hanno inoltre evidenziato come le complesse indagini siano state condotte attraverso una sinergia e una collaborazione estesa con altre nazioni europee, sottolineando la natura transnazionale del crimine e la necessità di una risposta coordinata.

Nord Stream: infrastrutture vitali per l'approvvigionamento europeo

I gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 costituiscono un sistema di infrastrutture energetiche sottomarine di cruciale importanza, progettate per collegare direttamente la Russia alla Germania, attraversando il Mar Baltico. Questi progetti rappresentano un pilastro fondamentale per il trasporto su larga scala di gas naturale destinato all'Europa. La loro gestione è affidata alla società Nord Stream AG, un'entità con sede in Svizzera che opera in sinergia con diversi partner europei.

Il Nord Stream 1, la prima delle due condotte, è pienamente operativo dal 2011, assicurando un flusso costante di gas. Il Nord Stream 2, sebbene completato nel 2021, non è mai entrato in funzione commerciale, rimanendo inattivo al momento dell'attacco.

Entrambi i gasdotti sono considerati vie primarie e strategiche per l'approvvigionamento energetico non solo della Germania, ma anche di numerosi altri paesi membri dell'Unione Europea, rendendo il loro sabotaggio un evento di portata continentale.