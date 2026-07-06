La missione internazionale del Comune di Genova a New York è entrata nel vivo, in concomitanza con l'approdo della nave scuola Amerigo Vespucci, impegnata nel suo tour mondiale. Dal 4 all'8 luglio, la delegazione istituzionale, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora al Turismo e Commercio Tiziana Beghin, ha avuto l'obiettivo strategico di rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra il capoluogo ligure e gli Stati Uniti.

La missione si è svolta in un contesto significativo, coincidendo con le celebrazioni per i 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

La sindaca Salis ha evidenziato come “Genova e New York abbiano un’anima in comune”, richiamando la storia dell'emigrazione italiana dal porto ligure verso Ellis Island e l'importanza delle storie di vita intrecciate nel promuovere integrazione e accoglienza. La delegazione ha partecipato a una messa nella basilica di Old Saint Patrick, incontrando una nutrita rappresentanza della comunità italoamericana, e si è confrontata con John F. Calvelli, presidente della National Italian American Foundation (NIAF), per consolidare le reti di collaborazione.

Promozione territoriale e incontri strategici

Il programma della missione ha incluso una fitta serie di appuntamenti volti alla promozione territoriale e all'attrazione di nuove opportunità.

L’assessora Beghin ha sottolineato l'importanza del mercato americano per l'economia e il turismo di Genova, illustrando le iniziative per presentare le eccellenze liguri. Tra queste, la magnificenza dei Palazzi dei Rolli, le tradizioni enogastronomiche con il brand Genova Gourmet e il potenziale del settore outdoor.

La delegazione ha preso parte a un ricevimento ufficiale a bordo della nave Amerigo Vespucci, alla presenza del ministro Andrea Abodi e dell’ambasciatore italiano negli USA, Marco Peronaci. Sono stati numerosi gli incontri istituzionali e culturali: con l’ambasciatore d’Italia a Washington, con i rappresentanti dell’Associazione Liguri nel Mondo e del Gruppo New York degli Ambasciatori di Genova nel Mondo, e con associazioni sportive italiane attive nella metropoli.

Un momento significativo è stata la visita privata al Museo dell’Emigrazione di Ellis Island.

Un evento esclusivo a bordo della Vespucci è stato dedicato alla presentazione della città a tour operator e stampa specializzata, con particolare risalto al ventennale del riconoscimento UNESCO per il sistema dei Palazzi dei Rolli e alla valorizzazione della tradizione dolciaria locale tramite il brand “Genova Gourmet”. Il networking economico e culturale è proseguito con tavoli e incontri mirati rivolti a imprenditori italiani operanti negli Stati Uniti, seguiti da un tour guidato di celebri edifici newyorkesi progettati dall’architetto genovese e senatore a vita Renzo Piano.

Collaborazioni e visione futura

La missione, definita dalla sindaca Salis “un’opportunità strategica irripetibile”, è stata supportata da partner ufficiali come ITA Airways e Starhotels, oltre al prezioso contributo organizzativo di Difesa Servizi, Marina Militare, Ministero della Difesa e Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana. La sindaca ha rimarcato l'importanza di questa operazione di marketing territoriale e di attrazione di nuove opportunità imprenditoriali, limitando al minimo i costi per l’amministrazione pubblica.

L’assessora Beghin ha ribadito l’obiettivo di creare reti solide e attrarre flussi turistici e commerciali di alta qualità, confermando la vocazione internazionale di Genova e supportando le imprese su scala globale.

La missione si è conclusa con le visite istituzionali al Consolato Generale d’Italia a New York e all’Istituto Italiano di Cultura, guidate dal Console Generale Giuseppe Pastorelli, prima del rientro in Italia.