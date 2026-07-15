La Commissione europea ha ufficialmente accettato il piano d'azione presentato da X, il social network di proprietà di Elon Musk. Questa decisione giunge a seguito di una multa di 120 milioni di euro inflitta a dicembre 2025, relativa al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e all'accesso ai dati per i ricercatori, come previsto dalla legge sui servizi digitali (Dsa).

Le misure previste per X e i tempi di attuazione

Secondo quanto stabilito, la piattaforma X avrà un periodo di sei mesi per implementare una serie di misure cruciali. Tra queste rientrano il potenziamento dell'archivio degli annunci pubblicitari, l'introduzione di nuove e migliorate funzioni di ricerca, la garanzia di un accesso facilitato tramite Api e la fornitura di dati gratuiti ai ricercatori.

Tali interventi sono stati richiesti per assicurare una maggiore trasparenza sulle attività della piattaforma e per agevolare il lavoro degli studiosi impegnati nell'analisi dei contenuti e delle dinamiche dei social network.

Il ruolo della Commissione europea e la legge sui servizi digitali

La legge sui servizi digitali (Dsa) rappresenta un regolamento fondamentale dell'Unione europea che impone obblighi specifici alle grandi piattaforme online. Tra le disposizioni principali figurano la trasparenza sugli annunci pubblicitari e l'accesso ai dati per la comunità di ricerca. La Commissione europea è l'organo preposto alla vigilanza sull'applicazione di questa normativa e alla valutazione dei piani d'azione proposti dalle aziende coinvolte.

Un portavoce della Commissione ha commentato positivamente la decisione, definendola "un passo importante nella giusta direzione".

La procedura di verifica e l'accettazione dei piani d'azione rientrano pienamente nelle competenze della Commissione europea, la quale ha il compito di monitorare costantemente la conformità delle piattaforme digitali alle regole stabilite dal Dsa, garantendo così un ambiente online più sicuro e trasparente.