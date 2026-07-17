La Commissione europea ha presentato una significativa proposta di revisione per il sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), che rappresenta il principale e più ambizioso strumento dell'Unione europea per la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori industriali e dell'energia. Questa iniziativa prevede un progressivo allentamento del ritmo con cui verrà ridotto il tetto massimo consentito alle emissioni di CO2, una modifica destinata a entrare in vigore a partire dal 2031.

Un approccio più graduale alla riduzione del massimale di emissioni

Secondo i dettagli della proposta, il massimale annuale di emissioni continuerà indubbiamente a diminuire ogni anno, ma lo farà con un ritmo decisamente meno sostenuto rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito o ipotizzato. Il fattore lineare di riduzione, che attualmente è fissato al 4,4%, subirà una modifica sostanziale: sarà portato al 3,7% per il periodo che va dal 2031 al 2035. Successivamente, a partire dal 2036, la riduzione sarà ulteriormente rallentata, stabilizzandosi all’1,7%. Questo livello di riduzione, più moderato, è stato accolto come particolarmente favorevole per l'industria europea, soprattutto se confrontato con le indiscrezioni e le aspettative più stringenti che avevano circolato nei giorni scorsi.

La clausola di salvaguardia: monitoraggio e riesame dei crediti internazionali

Un elemento cruciale incluso nella proposta della Commissione europea è l'introduzione di una robusta clausola di salvaguardia. Questa clausola prevede un riesame approfondito e obbligatorio della misura, programmato per il primo gennaio 2033. Il focus principale di questo riesame sarà la valutazione della disponibilità e della qualità dei crediti internazionali, che potranno essere utilizzati dalle aziende a partire dal 2036. L'obiettivo di questa previsione è garantire che l'evoluzione del mercato globale e la validità dei crediti internazionali siano costantemente monitorate e valutate, assicurando così l'efficacia e l'adattabilità del sistema ETS nel lungo termine, ben oltre il 2036.

Il sistema ETS dell'Unione europea si conferma, dunque, come uno degli strumenti di politica climatica più influenti e riconosciuti a livello internazionale. La sua architettura si basa sulla definizione di un tetto massimo per le emissioni consentite alle aziende dei settori coinvolti, permettendo al contempo un efficiente scambio di quote tra gli operatori. La revisione proposta mira a raggiungere un delicato ma fondamentale equilibrio tra l'ineludibile necessità di ridurre le emissioni di gas serra e la salvaguardia della competitività dell'industria europea sul mercato globale.