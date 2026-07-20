Il premier ungherese Péter Magyar ha ufficialmente proposto la leggendaria scacchista Judit Polgár come prossima presidente dell’Ungheria. L’annuncio, diffuso tramite un messaggio sulla piattaforma Facebook, ha sottolineato la convinzione di Magyar che il Paese necessiti di un capo di Stato “di cui ogni ungherese possa andare fiero”, evidenziando l’importanza di una figura unificante e di alto profilo per la nazione. L’incontro decisivo tra il premier e la celebre scacchista è in programma per lunedì 20 luglio, data in cui Magyar intende formalmente chiederle la disponibilità ad assumere l’incarico presidenziale.

La proposta prevede che Polgár ricopra tale ruolo fino all’adozione di una nuova Costituzione ungherese. Al momento, non è ancora pervenuta alcuna risposta ufficiale da parte di Judit Polgár in merito alla candidatura.

Questa significativa mossa politica da parte di Magyar giunge in un momento cruciale per il panorama istituzionale ungherese. La proposta segue infatti la recente firma, avvenuta lo scorso venerdì, di un emendamento costituzionale da parte del presidente uscente, Tamas Sulyok. Tale emendamento ha formalmente sancito la conclusione anticipata del mandato di Sulyok come capo dello Stato, aprendo così la strada alla ricerca di un successore. Judit Polgár, all’età di 49 anni, è universalmente riconosciuta come una delle personalità più influenti e di maggior successo nella storia degli scacchi mondiali.

La sua straordinaria carriera l’ha vista mantenere il primo posto nella classifica mondiale femminile per ben 26 anni consecutivi. Inoltre, a soli 15 anni, ha conquistato il titolo di Grande Maestro, diventando la più giovane nella storia a raggiungere questo prestigioso riconoscimento, il più ambito nella disciplina scacchistica.

Il Processo di Elezione Presidenziale in Ungheria

Secondo le normative vigenti nel sistema politico ungherese, la figura del presidente della Repubblica è eletta direttamente dal Parlamento. In questo specifico contesto, il partito Tisza detiene attualmente una solida maggioranza dei due terzi all’interno dell’Assemblea nazionale. Questa significativa forza parlamentare conferisce al partito la capacità di eleggere il nuovo capo dello Stato autonomamente, senza la necessità di intavolare complessi accordi o negoziazioni con altre formazioni politiche.

Le aspettative indicano che la nomina del nuovo presidente avverrà in tempi relativamente brevi, con la previsione che l’elezione si concluda prima della celebrazione della festa nazionale ungherese, fissata per il 20 agosto. Questo calendario sottolinea l’urgenza e l’importanza attribuita alla successione presidenziale.

Judit Polgár: Un’Icona degli Scacchi Mondiali

La figura di Judit Polgár trascende il mondo degli scacchi, rendendola un’autentica icona globale. È ampiamente considerata la più grande scacchista donna di tutti i tempi, un titolo che riflette una carriera costellata di successi ineguagliabili e riconoscimenti internazionali. La sua traiettoria professionale è stata segnata da record impressionanti: oltre ad aver dominato la classifica mondiale femminile per più di due decenni, Polgár ha stabilito un primato storico diventando la più giovane a ottenere il titolo di Grande Maestro, superando persino il leggendario Bobby Fischer.

La sua presenza nel panorama scacchistico e la sua influenza sono profondamente rispettate, non solo all’interno dei confini ungheresi, ma anche nell’intera comunità internazionale degli scacchi, dove è vista come un esempio di eccellenza e determinazione. La sua potenziale candidatura alla presidenza aggiunge un ulteriore capitolo alla sua già illustre biografia, proiettandola da un campo di battaglia intellettuale a quello della leadership nazionale.