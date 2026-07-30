Nella notte tra martedì e mercoledì, le forze armate di Mosca hanno sferrato un "massiccio attacco" contro obiettivi militari in Ucraina, utilizzando droni e missili. Il ministero della Difesa russo ha comunicato che l'operazione ha colpito diverse città e regioni, prendendo di mira aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e nodi logistici, per indebolire le capacità operative e di supporto.

Obiettivi terrestri

Gli attacchi si sono concentrati su infrastrutture cruciali nelle città di Kiev e Leopoli, oltre alle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhitomir, Riven, Vinnytsya e Dnipropetrovsk.

Il dicastero della Difesa ha specificato che sono state prese di mira strutture aeroportuali militari, complessi industriali bellici, centri di telecomunicazioni e nodi logistici. La strategia mira a disarticolare comando e controllo e a limitare il rifornimento.

Attacchi navali

L'offensiva russa ha interessato anche il settore marittimo. Una nave cargo è stata colpita nel porto di Yuzhny, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate a est e a sud di Odessa. Tali navi trasportavano armamenti e materiale militare. L'azione contro il traffico navale mira a interrompere le vie di approvvigionamento marittime, essenziali per il supporto logistico. Gli scontri nel Mar Nero riflettono una strategia per neutralizzare il flusso di materiali.

Modalità operative e implicazioni

Le operazioni notturne hanno impiegato sinergicamente droni e missili, una tattica che permette di colpire con precisione obiettivi multipli. La selezione degli obiettivi è stata pianificata per colpire infrastrutture di rilevanza strategica per la capacità militare ucraina. L'attacco "massiccio" mira a infliggere danni e compromettere la resilienza operativa, degradando difesa e offesa, limitando l'autonomia nel ricevere e distribuire aiuti.