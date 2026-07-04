La nave scuola Amerigo Vespucci ha preso parte il 4 luglio 2026 alle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, partecipando a una storica regata sul fiume Hudson a New York. L’evento ha visto la presenza di oltre quaranta velieri provenienti da decine di Paesi, che hanno sfilato in parata davanti ad alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui il Ponte di Verrazzano, la Statua della Libertà e il George Washington Bridge.

Il comandante dell’Amerigo Vespucci, capitano di vascello Nicasio Falica, ha sottolineato il valore simbolico della partecipazione italiana, affermando: “Oggi non siamo solo la Marina, oggi siamo l’Italia”.

La nave è stata l’undicesima nella lunga fila di velieri che hanno attraversato il fiume Hudson, accompagnata da esibizioni delle frecce tricolori americane e dalla presenza di elicotteri e aerei militari statunitensi, incluso il B-2.

Il significato della presenza italiana

La tappa di New York rientra nel Tour Vespucci-Campagna Nord America 2026, che vede la nave impegnata come ambasciatrice dell’Italia e della Marina Militare nel mondo. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che “con la Vespucci portiamo l’Italia nel mondo a bordo di un’ambasciatrice d’eccezione, orgoglio della nostra Marina militare e della Difesa”. Crosetto ha inoltre evidenziato che la presenza della nave a New York rappresenta “il simbolo di un legame che attraversa la storia”, ricordando il contributo dei venti milioni di italo-americani alla crescita degli Stati Uniti e rendendo omaggio ai 16.757 militari americani che riposano nei cimiteri italiani o risultano dispersi dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il Ministro ha rivolto un pensiero anche ai militari e ai civili americaniche vivono e lavorano in Italia, sottolineando il loro contributo quotidiano alla sicurezza dell’Alleanza Atlantica. Ha inoltre ricordato i militari italiani caduti o feriti nelle missioni internazionali al fianco degli Stati Uniti e degli alleati della NATO, dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, dai Balcani all’Afghanistan. “La Vespucci è lì per testimoniare la forza di un’amicizia fondata sulla condivisione di valori, sul rispetto degli impegni assunti e sulla volontà di continuare a costruire insieme sicurezza, libertà e pace”, ha concluso Crosetto.

La parata sull’Hudson e il messaggio di amicizia

La parata Sail4th250 - International Naval Review ha visto la Vespucci sfilare con le vele di taglio aperte, in un evento che ha coinvolto anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, presente con i figli a bordo della Uss Kearsarge.

Vance ha dichiarato: “Oggi celebriamo 250 anni di un’America che guarda al futuro senza paura”. La presenza della nave italiana ha rappresentato un omaggio alla Nazione americana e ai valori condivisi tra Italia e Stati Uniti.

Il Ministro Crosetto ha definito la Vespucci “un pezzo d’Italia che rende omaggio a una Nazione amica, con l’orgoglio di rappresentare un Paese che da ottant’anni onora i propri valori, i propri alleati e la propria parola”. La partecipazione della nave scuola alle celebrazioni del 4 luglio a New York si inserisce così in un quadro di relazioni storiche e culturali tra i due Paesi, sottolineando il ruolo della Vespucci come simbolo dell’eccellenza italiana e della collaborazione internazionale.