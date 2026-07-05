Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito una condizione ferrea per la ricostruzione della Striscia di Gaza: l'area non potrà essere riedificata senza il suo completo smantellamento e la smilitarizzazione. La dichiarazione è stata rilasciata durante una riunione di gabinetto a Tel Aviv, dove il premier ha chiarito che il disarmo di Hamas è un prerequisito imprescindibile. Questa posizione emerge mentre il Board of Peace si sta mobilitando per avviare progetti di ricostruzione nelle zone attualmente sotto il controllo delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), che comprendono almeno il 60% della Striscia di Gaza, anche in assenza di un disarmo preventivo di Hamas.

La visione di Netanyahu e l'impegno del Board of Peace

Netanyahu ha enfatizzato con chiarezza: “Non ci sarà ricostruzione a Gaza senza lo smantellamento e la smilitarizzazione della Striscia”. Il Board of Peace ha tenuto la sua riunione inaugurale a Washington, un evento che ha visto la partecipazione di circa due dozzine tra leader mondiali e alti funzionari. Questo importante organismo è stato istituito a seguito del cessate il fuoco negoziato nell'ottobre 2025 da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, un accordo che ha posto fine a due anni di intenso conflitto nella regione. Durante l'incontro nella capitale americana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atteso per illustrare impegni finanziari che superano i 5 miliardi di dollari, destinati alla cruciale opera di ricostruzione di Gaza, dove la quasi totalità degli edifici è stata ridotta in macerie.

Tra le proposte di sviluppo avanzate dal presidente Trump, noto per il suo passato nel settore immobiliare, figurano anche ambiziosi progetti per la creazione di resort turistici nell'area, mirati a una futura rinascita economica e sociale.

Sicurezza regionale e il nodo della smilitarizzazione

Nel contesto della stessa riunione di gabinetto, il premier Netanyahu ha affrontato anche questioni di sicurezza regionale, smentendo categoricamente le notizie diffuse riguardo a una presunta richiesta del presidente Trump di non intervenire contro i tunnel sotterranei presenti in territorio libanese. “Questa è una favola, una fake news: non mi ha detto nulla al riguardo, né io gl’l’ho chiesto. Noi agiamo secondo le nostre valutazioni di sicurezza”, ha dichiarato Netanyahu, sottolineando l'autonomia decisionale di Israele in materia di difesa.

La questione della smilitarizzazione di Hamas rimane un punto focale e una delle principali richieste di Israele, rappresentando un elemento centrale nei negoziati volti a definire le fasi successive al cessate il fuoco. Parallelamente, il Board of Peace sta attivamente valutando l'implementazione di una International Stabilization Force (ISF), una forza internazionale che avrà il compito di garantire la sicurezza e la stabilità all'interno della Striscia di Gaza.

La complessa gestione della ricostruzione e della sicurezza nella Striscia di Gaza sarà affidata a un nuovo organismo: il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza. Questo comitato, composto da quindici membri, opererà sotto la stretta supervisione del Board of Peace.

Il suo presidente, Ali Shaath, è presente alla riunione in corso a Washington, a testimonianza dell'importanza attribuita a questa fase di transizione. Permane tuttavia l'incertezza sulle modalità specifiche con cui il comitato affronterà l'ardua questione della smilitarizzazione. Le proposte avanzate da Israele in tal senso includono restrizioni significative, tra cui il sequestro di armi leggere personali in possesso dei membri di Hamas, evidenziando la determinazione a prevenire future minacce alla sicurezza.