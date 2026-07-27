Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta di 25.000 unità il numero massimo di militari nelle forze armate della Federazione Russa, portando il totale complessivo a 1.535.000 effettivi. Il provvedimento, reso pubblico il 27 luglio, aggiorna e modifica un precedente decreto datato 12 giugno, il quale stabiliva un limite di 1.510.000 militari.

Le nuove disposizioni del decreto

La decisione di incrementare il personale militare è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare all'interno delle forze armate russe.

Il decreto stabilisce che la dotazione organica complessiva delle forze armate raggiunge ora 2.426.130 unità, includendo sia il personale militare sia altre categorie. La componente strettamente militare, come specificato, ammonta a 1.535.000 persone.

Il provvedimento dettaglia inoltre che la dotazione massima per il personale del Ministero della Difesa centrale sarà di 13.400 unità. Di queste, 4.930 sono designate come funzionari civili federali, escludendo il personale addetto alla sicurezza e alla manutenzione degli edifici. L'entrata in vigore del nuovo decreto è fissata per il 1° agosto 2026.

Contesto e ragioni dell'incremento

Questa modifica si inserisce in una tendenza degli ultimi anni, che ha visto il governo russo aggiornare più volte la consistenza delle proprie forze armate.

Il precedente decreto, emanato il 12 giugno, aveva stabilito una dotazione organica complessiva di 2.399.130 unità, con un massimo di 1.510.000 militari. L'attuale incremento è specificamente motivato dalla necessità di istituire nuove unità di costruzione militare all'interno delle forze armate, come esplicitamente indicato nel testo del provvedimento.

Il documento firmato dal presidente Putin segna un ulteriore passo nella riorganizzazione delle forze armate russe, ponendo un'enfasi particolare sulla creazione di nuove strutture sia operative che di supporto. L'aggiornamento della dotazione organica e la definizione dei limiti per il personale civile e militare rispondono alle esigenze operative e amministrative dell'apparato militare della Russia.