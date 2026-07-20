Il presidente di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini Garzotti, ha posto l'accento sull'importanza cruciale delle misure di salvaguardia incluse nell'accordo commerciale tra l'Unione Europea e il Mercosur. Garzotti ha sottolineato con forza come il sistema di protezione delineato rappresenti una “garanzia eccezionale” per la tutela delle preziose eccellenze che contraddistinguono il territorio italiano. Queste dichiarazioni sono state rilasciate il 20 luglio 2026, in occasione di un rilevante incontro istituzionale tenutosi a Trieste, volto ad approfondire le implicazioni di questa intesa.

L'accordo tra l'Unione Europea e i Paesi del Sud America aderenti al Mercosur, siglato dopo un lungo negoziato, prevede l'introduzione di specifiche clausole di salvaguardia, pensate per proteggere in modo efficace i prodotti a indicazione geografica protetta. Tra questi, figurano numerose e rinomate eccellenze italiane. Garzotti ha ribadito che la valorizzazione dei marchi italiani e la loro competitività sui mercati globali dipendono strettamente da queste tutele. Ha inoltre evidenziato che la regione Friuli Venezia Giulia, con le sue produzioni tipiche di alta qualità, è particolarmente ben posizionata per beneficiare delle nuove opportunità commerciali che deriveranno da questo accordo, proprio grazie alla solida protezione dei suoi prodotti distintivi.

Le Tutele Specifiche per le Eccellenze Italiane

Il patto tra l'Unione Europea e il Mercosur integra un robusto sistema di salvaguardia, progettato per proteggere un vasto numero di prodotti europei a indicazione geografica: oltre 350 referenze complessive, delle quali più di 50 sono di origine italiana. Questo elenco include categorie di prodotti di fama mondiale come formaggi, vini e salumi, tutti riconosciuti e apprezzati a livello internazionale per la loro qualità e unicità. Le clausole di salvaguardia sono fondamentali perché impediscono categoricamente l'uso improprio o la contraffazione dei nomi e dei marchi registrati, assicurando in tal modo ai produttori italiani un accesso privilegiato e, soprattutto, protetto ai mercati dei Paesi membri del Mercosur.

Opportunità di Esportazione e Rafforzamento dei Marchi

Quanto emerso durante il convegno organizzato a Trieste il 19 luglio 2026 ha evidenziato come l'accordo apra concrete e significative nuove opportunità di esportazione per le imprese italiane. Questi vantaggi si manifesteranno con particolare intensità nei settori chiave dell'agroalimentare e del vitivinicolo, dove le eccellenze italiane godono già di un'ottima reputazione. Le tutele meticolosamente previste per i prodotti italiani rappresentano una risposta tangibile e rassicurante alle preoccupazioni espresse dagli operatori del settore, spesso alle prese con una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. L'accordo, infatti, non si limita a stabilire principi, ma include anche strumenti di monitoraggio e meccanismi di intervento rapidi in caso di violazioni delle regole sulla protezione dei marchi.

Questo approccio proattivo è destinato a rafforzare ulteriormente la posizione delle eccellenze italiane sui promettenti mercati sudamericani, garantendo maggiore sicurezza e stabilità per le esportazioni.