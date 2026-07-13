Il Parlamento ungherese ha approvato un significativo emendamento costituzionale, proposto dal governo, che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale presidente della Repubblica Tamas Sulyok. La decisione, votata il 13 luglio 2026 dalla maggioranza di due terzi del partito Tisza, rappresenta un momento cruciale per il panorama politico del Paese.

La votazione è stata caratterizzata dalla forte protesta dell'opposizione. I deputati di Fidesz, il partito guidato da Viktor Orban, hanno abbandonato l'aula parlamentare in segno di dissenso, denunciando quello che hanno definito un atto di “arbitrio” e rifiutandosi di partecipare al voto.

Questa mossa sottolinea la profonda spaccatura politica che attraversa l'Ungheria.

Le Nuove Disposizioni dell'Emendamento Costituzionale

L'emendamento introduce diverse modifiche sostanziali all'ordinamento ungherese. Oltre alla destituzione del capo dello Stato, che il premier Magyar ha apertamente definito un “fantoccio di Orban”, il testo stabilisce un limite di dodici anni per i mandati dei deputati. Questa misura mira a rinnovare la classe politica e a prevenire la cristallizzazione del potere.

Un'altra importante novità riguarda la Corte Costituzionale: viene imposto un limite di età di settanta anni per i suoi giudici. Tale disposizione è destinata a modificare significativamente la composizione e il funzionamento della Corte stessa, la cui missione ufficiale è garantire il rispetto della Costituzione e tutelare i diritti fondamentali, intervenendo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti statali.

L'emendamento prevede inoltre l'istituzione di un Ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. L'obiettivo dichiarato di questo nuovo organismo è recuperare i “miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orban”, un'accusa diretta che evidenzia la volontà del governo di contrastare la corruzione e ripristinare la legalità finanziaria.

La Paradossale Firma del Presidente Sulyok e le Conseguenze

La procedura per l'entrata in vigore dell'emendamento presenta un aspetto paradossale: il presidente Sulyok stesso è chiamato a firmarlo entro cinque giorni. In caso di rifiuto da parte del capo dello Stato, il governo ha già annunciato l'immediato avvio del procedimento di destituzione per demerito, una misura prevista dall'attuale Costituzione.

Il premier Magyar aveva in precedenza invitato più volte Sulyok a rassegnare le dimissioni, senza però ottenere alcun riscontro.

Prospettive Future: Smantellamento del Regime e Nuova Costituzione

Il premier Magyar ha chiarito che l'emendamento è da considerarsi una “misura transitoria”, ritenuta indispensabile per avviare lo “smantellamento del regime” istituito da Viktor Orban. L'intenzione del governo è di adottare una nuova Costituzione, che sarà elaborata e approvata dopo un'ampia consultazione pubblica, la cui realizzazione è prevista probabilmente per il prossimo anno. Questa strategia delinea un percorso di profonde riforme istituzionali e politiche per l'Ungheria.