Gli Stati Uniti hanno avviato l'invio urgente di ulteriori aerei da combattimento in Iran. La decisione prevede il trasferimento di caccia F‑16 dalla base aerea di Spangdahlem, in Germania, e di caccia stealth F‑35 dalla base aerea britannica di Lakenheath, in Inghilterra. L’operazione include anche aerei cisterna destinati al rifornimento in volo, elementi cruciali per l'autonomia delle missioni aeree.

I caccia F‑16 coinvolti sono noti per la loro capacità di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra‑aria, componenti chiave delle difese aeree.

I F‑35, invece, rappresentano velivoli stealth di ultima generazione, specificamente progettati per operazioni aeree avanzate e per la soppressione delle difese nemiche. L’invio di questi assetti militari si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, con un rafforzamento della presenza aerea nella regione.

Il dispiegamento strategico e le unità coinvolte

Dalla base di Spangdahlem, in Germania, partono gli F‑16 del 480th Fighter Squadron, un'unità altamente specializzata nella soppressione delle difese aeree nemiche. Questi caccia, noti anche come “Wild Weasels”, sono stati recentemente ridispiegati in Medio Oriente dopo un breve rientro. Dalla base di Lakenheath, nel Regno Unito, decollano invece i F‑35 del 48th Fighter Wing, accompagnati da aerei cisterna essenziali per garantire l’autonomia operativa durante le missioni a lungo raggio.

L’intensificazione delle operazioni aeree mira a “continuare a degradare le capacità militari iraniane”. Negli ultimi sette giorni, le forze statunitensi hanno condotto una serie di attacchi aerei contro infrastrutture e obiettivi militari all’interno del territorio iraniano. Questa attività rappresenta la più ampia escalation del conflitto dalla firma di un memorandum d’intesa tra i due Paesi nel mese di giugno.

Contesto delle ostilità e rafforzamento della presenza

La presenza militare statunitense nella regione è stata rafforzata in seguito al collasso del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, con la ripresa delle ostilità legate a dispute sullo Stretto di Hormuz. Dopo la ripresa dei combattimenti, gli Stati Uniti hanno colpito diverse infrastrutture, tra cui ponti e altri obiettivi strategici in Iran.

L'Iran, a sua volta, ha risposto con attacchi contro basi statunitensi nel Golfo e contro navi commerciali, evidenziando la reciprocità delle azioni.

Il recente invio di F‑16 e F‑35 segue il rientro di altri velivoli statunitensi, come B‑52H, F‑22 Raptor, F‑15E Strike Eagle e A‑10 Thunderbolt II, che erano stati precedentemente dispiegati nella regione. Nonostante questi rientri, numerosi assetti dell'Aeronautica e della Marina degli Stati Uniti rimangono operativi in Medio Oriente. Il rafforzamento della presenza aerea statunitense coincide anche con la reimposizione di un blocco militare ai porti iraniani e con l’ampliamento degli obiettivi colpiti dagli attacchi aerei, indicando una strategia più aggressiva.