È stato pubblicato il bando “FUTERR – Supporting the Territorial Futures Forum”, iniziativa promossa nell’ambito del programma di cooperazione interregionale ESPON 2030. Il bando, reso noto dal Dipartimento della Regione Calabria dedicato agli Asset Strategici, all’Attrazione degli Investimenti e ai Saperi, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 275.000 euro e prevede una durata contrattuale di 30 mesi. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 11:00 CET del 2 ottobre 2026.

L’obiettivo principale di FUTERR è sostenere il processo di riflessione strategica sul futuro territoriale dell’Europa, promuovendo un utilizzo sempre più efficace delle evidenze, dei dati e delle analisi territoriali nei processi decisionali.

Il progetto mira a supportare gli Stati membri dell’Unione Europea nella costruzione di una visione territoriale condivisa e di lungo periodo, fornendo ai decisori pubblici conoscenze e informazioni utili alla definizione delle future politiche europee in materia di coesione territoriale, sviluppo regionale e governance multilivello.

Obiettivi e attività del progetto FUTERR

Il progetto FUTERR intende facilitare l’uso dei dati territoriali, o “territorial evidence”, all’interno dei dibattiti politici ed europei. A tal fine, costruirà uno spazio europeo di dialogo e confronto tra decisori pubblici, esperti e stakeholder. Le attività previste includono l’individuazione, la raccolta, l’elaborazione e la sintesi delle evidenze territoriali necessarie ai lavori del Forum.

Saranno inoltre predisposti materiali conoscitivi a supporto delle sessioni di confronto, con un forte coinvolgimento degli stakeholder per facilitare un dialogo costruttivo tra conoscenza scientifica e processi decisionali.

FUTERR fornirà anche supporto operativo alle diverse Presidenze del Consiglio dell’UE nello sviluppo di strategie geografiche e di sviluppo integrate. Il progetto si occuperà della raccolta, presentazione e trasferimento dei dati analitici durante le cinque sessioni del Territorial Futures Forum (TFF). Il percorso si concluderà con la predisposizione del rapporto finale “Shaping Europe’s Territorial Futures”, nel quale confluiranno le principali evidenze, i risultati e gli orientamenti emersi durante i lavori.

Tutte le informazioni dettagliate relative alla procedura, ai requisiti di partecipazione e alla documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale di ESPON.

Il ruolo strategico di ESPON 2030

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) è un programma europeo di cooperazione interregionale il cui scopo principale è fornire dati scientifici, indagini sui diversi territori e mappe per assistere i decisori politici nella pianificazione dello sviluppo di città e regioni. La rete di osservazione europea immaginata da ESPON connette il mondo della ricerca scientifica con quello della politica, creando studi specifici per comprendere le trasformazioni economiche, sociali e ambientali nei territori europei.

ESPON supporta attivamente i governi locali, regionali e nazionali nella definizione di politiche rispondenti alle specificità territoriali. Contribuisce al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione Europea. Il nuovo ciclo ESPON 2030 pone una particolare attenzione alla transizione ecologica e all’obiettivo di un’economia climaticamente neutra. Il programma è altresì fondamentale per ridurre le differenze tra le regioni più ricche e quelle più svantaggiate dell’Unione Europea, sostenendo la coesione territoriale e una governance multilivello più efficace.