Un video falso sulle dimissioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz per il 10 agosto ha generato ampia attenzione. Il filmato, con logo Deutsche Welle e titolo "documenti interni della Cdu: Merz si dimette il 10 agosto", è parte di una campagna di disinformazione. Fonti di sicurezza lo riconduscono al gruppo 'Storm 1516', collegato ai servizi segreti militari russi del Gru.

Il video coinvolgeva anche Handelsblatt, erroneamente indicato come fonte di presunta corrispondenza interna della Cdu. Il giornale ha prontamente smentito. L'operazione si inserisce nelle imminenti elezioni amministrative nei Laender orientali, previste dal 6 settembre.

Disinformazione russa e allerta

Le autorità tedesche segnalano tentativi russi di influenzare le elezioni amministrative tramite campagne di disinformazione sui social. Queste mirano a tutti i partiti, eccetto l'ultradestra AfD e il BSW di Sara Wagenknecht, noti per posizioni pro-Mosca (abolizione sanzioni, stop aiuti a Kiev).

L'allerta è rafforzata dal ritrovamento di un drone bomba vicino ad aerei ucraini all'aeroporto di Lipsia due giorni fa. Il ministro dell'Interno, Alexander Dobrindt, ha definito l'episodio uno "scenario da attacchi ibridi", senza attribuire responsabilità dirette in attesa delle indagini.

La strategia "Matryoshka" e l'influenza estera

Analisi internazionali indicano che la strategia russa di disinformazione, "Matryoshka", sfrutta circuiti social media esteri (es.

movimento MAGA negli Stati Uniti). L'obiettivo è diffondere notizie false che, amplificate, vengono reintrodotte nel contesto tedesco, evidente per le elezioni del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, creando un effetto di amplificazione delle fake news.

Le autorità tedesche mantengono un'elevata vigilanza su diffusione di contenuti falsi online e minacce fisiche. Questo scenario evidenzia crescente preoccupazione per le interferenze esterne nei processi democratici.