La Francia, per il momento, non rimanderà i migranti in Italia, distinguendosi dalle nuove politiche adottate da altri Paesi europei. Questa decisione politica riflette la scelta di Parigi di non unirsi alle nazioni che hanno già annunciato misure di rimpatrio verso il territorio italiano.

Parigi ha precisato che non intende rilasciare annunci ufficiali simili a quelli diffusi da Finlandia e Svezia. Tale posizione sarà mantenuta finché persisterà una fase di collaborazione e ravvicinamento con l'Italia. Entrambi i Paesi condividono, infatti, l'obiettivo di operare congiuntamente per ridurre i flussi migratori in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.

La linea francese sulla collaborazione

La strategia della Francia rimane improntata a una stretta collaborazione con l'Italia. L'intento è quello di evitare decisioni unilaterali che possano compromettere il dialogo in corso tra le due nazioni. La volontà di mantenere un approccio condiviso sulle questioni migratorie è un punto fermo per Parigi, che non farà annunci che possano alterare questa fase di ravvicinamento.

Il dibattito sugli hub di rimpatrio in Europa

Il presidente francese Emmanuel Macron, al termine di un vertice dell'Unione europea a Bruxelles nel giugno 2026, ha ribadito la ferma opposizione della Francia alla creazione di cosiddetti "hub di rimpatrio" per migranti in paesi terzi.

Macron ha espresso profondi dubbi sull'efficacia di tali centri, dichiarando una preferenza per politiche di rimpatrio più efficienti, ma sottolineando di non aver mai riscontrato un centro di rimpatrio in un paese terzo che abbia dimostrato di funzionare realmente.

Macron ha inoltre sollevato interrogativi sulla compatibilità di questi hub con i valori fondamentali su cui si è costruita l'Europa. Ha ricordato che, all'inizio della stessa settimana, il Parlamento europeo aveva approvato una riforma migratoria volta ad accelerare le espulsioni e a consentire la creazione di centri di detenzione offshore. Questa misura ha generato critiche per la sua severità e per il potenziale indebolimento delle garanzie in materia di asilo. Anche il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha manifestato la sua contrarietà a tali centri, pur riconoscendo di essere in minoranza sulle posizioni all'interno dell'Unione europea.