Mentre l'Europa affronta una nuova ondata di calore, l'attenzione degli esperti si sposta verso la prossima stagione fredda. Secondo le analisi di Oxford Economics, l'inverno imminente potrebbe rivelarsi una sfida ben più ardua per il continente, in particolare per quanto concerne le forniture di energia. Uno studio recente evidenzia come "si siano materializzati diversi rischi sulle forniture di gas, con scorte storicamente basse a pochi mesi dall'inizio della stagione fredda". Questa situazione non è priva di conseguenze economiche significative, potendo spingere l'inflazione oltre il 3,5% entro la fine dell'anno e mantenerla al di sopra del 3% fino al 2027.

Tale scenario potrebbe, a sua volta, influenzare le decisioni della Banca Centrale Europea riguardo ai tassi di interesse.

Criticità e dipendenze energetiche

Nonostante le preoccupazioni, gli analisti precisano che, a differenza dell'inverno 2021-2022, una carenza fisica di gas rappresenta oggi un rischio remoto. Questo è attribuibile a una maggiore offerta globale di gas naturale liquefatto (GNL) e all'attivazione di un numero crescente di terminal di importazione in Europa. Tuttavia, permangono elementi di criticità: la chiusura dello stretto di Hormuz e l'aumento delle interruzioni nella produzione norvegese di gas continuano a destare preoccupazione. Il gas naturale ha inoltre svolto un ruolo cruciale nel compensare la ridotta produzione delle centrali idroelettriche e nucleari.

Sebbene l'Unione Europea abbia compiuto sforzi per ridurre i propri consumi di gas del 15-20% negli ultimi anni, il continente rimane fortemente legato all'andamento climatico dei mesi invernali. Una stagione più fredda del normale, infatti, potrebbe innescare un'impennata dei prezzi del gas.

Il ruolo della Russia e lo stato delle riserve

La Russia mantiene una posizione strategica nel panorama energetico europeo, contribuendo per circa il 15% alle importazioni di gas del continente. Un eventuale nuovo taglio unilaterale delle forniture, simile a quanto accaduto tra il 2021 e il 2022, potrebbe scatenare una nuova spirale dei prezzi e generare timori per una carenza materiale di gas. Sebbene tale eventualità sia considerata un rischio remoto, in un simile contesto l'Unione Europea potrebbe trovarsi nella posizione di dover sospendere l'embargo sul gas russo.

In un contesto più ampio, l'Europa sta incontrando difficoltà nel ricostituire le proprie riserve di gas in vista dell'inverno. Dati recenti indicano che le scorte attuali sono inferiori rispetto agli anni precedenti nello stesso periodo. Questa situazione è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la riduzione delle forniture dalla Russia e problemi tecnici riscontrati nella produzione norvegese. Le autorità energetiche europee monitorano costantemente lo stato delle riserve, riconoscendone l'importanza fondamentale per garantire la sicurezza energetica durante i mesi più freddi.