Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno formalmente richiesto a Israele di cessare l'espansione degli insediamenti dei coloni nella Cisgiordania. Questa presa di posizione congiunta, espressa attraverso una dichiarazione ufficiale, ha definito "inaccettabile" la recente decisione del governo israeliano di procedere con la pubblicazione di bandi di gara per nuove costruzioni nell'ambito del controverso progetto di insediamento E1.

La dichiarazione congiunta sottolinea con forza che l'attuazione del progetto E1 è destinata a compromettere seriamente la prospettiva di una soluzione a due Stati.

Tale iniziativa, infatti, creerebbe una profonda frattura geografica all'interno della Cisgiordania, pregiudicando in modo irreversibile la continuità territoriale dei Territori palestinesi. Questa posizione si inserisce in un più ampio quadro di crescente preoccupazione internazionale riguardo alle potenziali conseguenze del piano E1 sulla capacità di raggiungere una stabile e duratura soluzione politica al conflitto israelo-palestinese.

Il progetto E1: obiettivi e critiche internazionali

Il progetto E1 si concentra su un'area strategica situata tra Gerusalemme Est e l'insediamento israeliano di Ma’ale Adumim, nel cuore della Cisgiordania. L'obiettivo dichiarato di questo piano è l'espansione degli insediamenti esistenti e il loro collegamento diretto con la città di Gerusalemme.

Tuttavia, sia la popolazione palestinese che una vasta porzione della comunità internazionale ritengono che la realizzazione del progetto dividerà in maniera irreversibile la Cisgiordania dal punto di vista geografico, rendendo di fatto impossibile la creazione di uno Stato palestinese contiguo e vitale.

Da anni, il Regno Unito, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e numerosi altri Paesi si oppongono fermamente al piano E1, considerandolo un ostacolo di primaria importanza alla realizzazione della soluzione dei due Stati. I critici del progetto argomentano che la costruzione nella zona E1 avrebbe l'effetto di isolare ulteriormente Gerusalemme Est dal suo contesto palestinese, minando concretamente la possibilità di una soluzione politica equa e duratura al conflitto in corso.

Le iniziative diplomatiche del Regno Unito

In risposta alla decisione israeliana, il ministro degli Esteri britannico, Ed Miliband, ha espresso una ferma condanna, convocando il rappresentante dell’ambasciata israeliana. Miliband ha riferito di aver chiarito al suo omologo israeliano, Gideon Saar, la posizione inequivocabile del Regno Unito: "il governo israeliano deve fermare immediatamente il piano E1, ritirare la gara e porre fine a qualsiasi espansione degli insediamenti". Questa iniziativa diplomatica del Regno Unito si allinea pienamente con le richieste e le preoccupazioni espresse dagli altri Paesi europei che hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta, rafforzando il fronte internazionale contro l'espansione degli insediamenti.