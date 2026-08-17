La Corte Suprema russa ha confermato il 17 agosto 2026 l'esclusione del partito di opposizione Yabloko dalle elezioni parlamentari, previste dal 18 al 20 settembre. L'appello presentato dal partito, che si oppone apertamente all'intervento armato in Ucraina, è stato respinto in secondo grado. L'avvocato Gadzhi Aliyev ha dichiarato che il partito annuncerà l'intenzione di presentare un nuovo ricorso presso il Presidio della stessa Corte Suprema.

Contestualmente, a Mosca, alcune decine di sostenitori di Yabloko si sono radunati davanti alla sede della Corte per protestare contro l'esclusione.

L'organizzazione Ovd-Info, specializzata nell'assistenza legale agli oppositori, ha stimato fino a 85 persone fermate, sebbene diversi manifestanti siano stati rilasciati dopo aver ricevuto un avvertimento.

Le ragioni dell'esclusione e le dichiarazioni del leader

Il 10 agosto, la Corte Suprema aveva già deciso di escludere Yabloko dalle elezioni, accogliendo una richiesta del partito nazionalista filo-Cremlino Rodina. Le motivazioni indicate riguardano presunte violazioni della legislazione sulla proprietà intellettuale in alcuni post pubblicati sul sito del partito e la ricezione di fondi da persone finanziate da Stati esteri. Uscendo dalla sede della Corte Suprema, il leader di Yabloko, Nikolai Rybakov, ha affermato che il partito annuncerà presto un nuovo piano per proseguire la propria attività politica.

La condanna del vicepresidente Lev Shlosberg

Nella regione di Pskov, un giudice ha condannato il vicepresidente di Yabloko, Lev Shlosberg, a undici anni e un mese di carcere per aver “screditato” e diffuso “notizie false” sull'esercito russo. Le accuse a Shlosberg derivano da sue dichiarazioni pubbliche contro la guerra in Ucraina e dalla pubblicazione su un canale Telegram di una copertina di tabloid britannico con l'immagine di una donna insanguinata accanto a quella del presidente russo. Shlosberg, 63 anni, già membro del parlamento regionale di Pskov dal 2016 al 2021, ha respinto le accuse come infondate.

Il contesto della repressione politica in Russia

Yabloko rappresenta l'unico partito politico ufficiale in Russia che si oppone apertamente al conflitto in Ucraina.

La decisione della Corte Suprema di escludere il partito dalla competizione elettorale è stata preceduta da una serie di azioni giudiziarie e amministrative nei confronti dei suoi membri, inclusa la recente condanna di Shlosberg. Il partito ha annunciato che continuerà a cercare vie legali per partecipare alla vita politica del Paese. Questa situazione si inserisce in un contesto di crescente repressione delle voci critiche verso il governo e la guerra, con provvedimenti giudiziari che hanno colpito diversi esponenti dell'opposizione in vista delle elezioni parlamentari di settembre.