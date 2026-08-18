La Svizzera si appresta a riprendere, a partire dalla fine di agosto, i trasferimenti verso l’Italia dei richiedenti asilo che sono giunti sul suo territorio dal Paese confinante. Questa decisione pone fine a un lungo periodo di blocco, durato quasi quattro anni, durante il quale le riammissioni erano state completamente sospese, creando una situazione di incertezza e accumulo di pratiche.

Magdalena Baker, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (Sem), ha confermato ufficialmente l'imminente riattivazione di queste procedure. Ha specificato che i primi voli per i trasferimenti sono già stati prenotati, segnando un passo concreto verso la normalizzazione.

In questa fase iniziale, la ripresa riguarderà esclusivamente casi isolati, un approccio prudente volto a testare l'efficacia delle nuove intese e a garantire una transizione fluida.

L'accordo per la ripresa è stato raggiunto tra la Sem e le autorità italiane, che hanno concordato una gestione graduale del processo. L'obiettivo primario di questa strategia è assicurare che il sistema di riammissioni possa funzionare in modo sostenibile e duraturo per entrambe le nazioni coinvolte. "È nell’interesse della Svizzera che la ripresa sia gestita in modo sostenibile per entrambe le parti, affinché il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovracaricato", ha dichiarato Baker, sottolineando l'importanza di un equilibrio operativo che eviti futuri blocchi o inefficienze.

Il contesto della ripresa: dal blocco italiano al Patto europeo sulla migrazione

La genesi del blocco delle riammissioni da parte dell'Italia risale al dicembre 2022. Poco dopo l’insediamento del governo guidato dalla premier Giorgia Meloni, l'Italia aveva unilateralmente interrotto tutte le riammissioni di richiedenti asilo provenienti dalla Svizzera, una mossa che aveva generato tensioni e complessità nella gestione dei flussi migratori transfrontalieri.

La possibilità di riprendere i trasferimenti è ora strettamente legata all'entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, avvenuta il 12 giugno. Questo patto rappresenta una riforma significativa delle politiche migratorie europee e introduce meccanismi di solidarietà.

Per l’Italia e gli altri Paesi di primo arrivo per i richiedenti asilo, il patto prevede un importante sostegno finanziario e una serie di altri sgravi, a condizione che tali Stati adempiano ai loro obblighi specifici. Questo quadro normativo offre una base rinnovata per la cooperazione e la gestione condivisa delle responsabilità.

Modalità e limiti dei trasferimenti: la data chiave del 12 giugno

Le autorità di Roma hanno espresso una chiara volontà riguardo alle riammissioni: accetteranno soltanto i richiedenti asilo che sono arrivati sul territorio italiano dopo il 12 giugno, ovvero dopo la data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. Questa condizione stabilisce una data spartiacque fondamentale per l'applicazione delle nuove procedure e per l'identificazione dei casi eleggibili al trasferimento.

Analogamente, per quanto riguarda la Svizzera, i primi rimpatri che verranno effettuati riguarderanno specificamente i richiedenti asilo giunti dopo la medesima data del 12 giugno. Magdalena Baker ha ulteriormente chiarito che "le nuove procedure devono essere dapprima testate sulla base di casi attuali", indicando un approccio metodico e graduale all'implementazione. La portavoce della Sem ha inoltre sottolineato che non è stato concluso alcun accordo formale con l'Italia che escluda in modo definitivo dal rimpatrio i richiedenti asilo arrivati prima del 12 giugno, lasciando intendere che la questione potrebbe essere oggetto di future valutazioni o intese.

La Segreteria di Stato della migrazione (Sem), in quanto organo federale svizzero responsabile della gestione delle procedure di asilo, dei rimpatri e dell'elaborazione delle politiche migratorie, gioca un ruolo cruciale in questo complesso scenario.

L'ente si occupa non solo dell'attuazione della legislazione federale in materia di migrazione, ma anche della stretta collaborazione con le autorità degli altri Stati europei, con l'obiettivo di garantire una gestione coordinata, efficace e conforme agli standard internazionali dei flussi migratori.