Movimenti di mercato in Serie A e Serie B: l'Udinese ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Mergim Vojvoda dal Como, mentre il Frosinone ha annunciato l'arrivo in prestito dal Palermo del portiere classe 2003 Sebastiano Desplanches. Il club ciociaro continua inoltre a lavorare con il Napoli per trattenere Alessio Zerbin, puntando questa volta a un trasferimento a titolo definitivo. In casa Lazio, invece, resta bloccata la trattativa per John Kennedy del Fluminense, condizionata dalle mancate cessioni in uscita, mentre sul brasiliano cresce la concorrenza di Porto, Ipswich e Colonia, che hanno già chiesto informazioni.

Ure arriva in Italia?

Nei giorni scorsi, l'attaccante svedese Ure è stato trattato da Trinchera, Direttore Sportivo del Lecce, ma la trattativa non è andata a buon fine a causa delle richieste eccessive del Sirius, club dove gioca Ure. Un attaccante veloce, profilico, il classico rapace d'area che però non è passato inosservato anche ad altri club italiani. Adesso Ure potrebbe arrivare ugualmente in Serie A, ma in un altro club della massima serie.

Per quanto riguarda l'attacco del Genoa infatti, prende quota anche il nome di Thomas Ure, centravanti scozzese classe 2004, in possesso anche del passaporto ucraino e di proprietà degli svedesi del Sirius. È un attaccante strutturato fisicamente e con un buon fiuto del gol, reduce dal rinnovo del contratto fino al 2029.

Anche il Lecce avrebbe seguito il giocatore, ma la valutazione supera i cinque milioni di euro.

Resta più complicata la pista che porta a Artem Dovbyk. L'attaccante della Roma piace molto a Daniele De Rossi, ma il suo ingaggio, superiore ai tre milioni di euro a stagione, rappresenta un ostacolo importante per le casse del Genoa.

Il Genoa continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare soprattutto la corsia mancina e il reparto offensivo. In cima alla lista dei rossoblù c'è ancora Antonino Gallo, proprio del Lecce, considerato il profilo ideale per occupare la fascia sinistra.

Nei prossimi giorni potrebbero partire i contatti con il Lecce per capire la fattibilità dell'operazione.

Il terzino giallorosso, tra i punti di riferimento della squadra salentina, ha un contratto in scadenza nel giugno 2027. Al momento, l'unica proposta ricevuta dal Lecce è quella del Corum, club turco, che ha offerto circa due milioni di euro: un'offerta ritenuta insufficiente. Ancora bloccata, invece la trattativa per Falcone con il Bologna.