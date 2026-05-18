La seduta del18 maggio 2026 a Piazza Affari è stata caratterizzata da una marcata debolezza, influenzata in modo significativo dal tradizionale appuntamento con lo stacco cedole. L'effetto complessivo di questa operazione ha pesato sull'indice principale di Borsa Italiana per oltre l'1,5%. In questa giornata, ben 23 società, tra cui numerose blue chip di rilievo nei settori finanziario, industriale ed energetico, hanno distribuito i loro dividendi, contribuendo al clima di incertezza sul listino milanese.

In avvio di scambi, il Ftse Mib ha registrato un calo superiore all'impatto diretto delle cedole, arretrando del 2,2% e attestandosi in area 48mila punti.

Questo livello segna una distanza di circa 2mila punti dai massimi a 26 anni toccati appena la settimana precedente, quando l'indice aveva superato quota 50mila. Il pagamento effettivo dei dividendi, è utile ricordare, avverrà due giorni lavorativi dopo lo stacco.

I dividendi delle principali banche

Tra le società che hanno staccato la cedola, il settore bancario ha visto protagonisti importanti. Intesa Sanpaolo ha distribuito il saldo cedola da 0,19 euro, portando il dividendo totale relativo all’utile del 2025 a 0,376 euro. Anche Banca Mps ha partecipato al rito dei dividendi con una cedola da 0,86 euro, mentre Bper ha pagato un saldo da 0,56 euro. Queste operazioni hanno avuto un impatto diretto sulle quotazioni dei singoli titoli e, di conseguenza, sull'andamento generale del mercato.

Contesto geopolitico e macroeconomico globale

Oltre all'effetto tecnico dello stacco cedole, il clima sui mercati è stato appesantito da significative tensioni a livello internazionale. Le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate a tenere banco, con il presidente Donald Trump che ha minacciato una escalation. In un messaggio su Truth, Trump ha dichiarato: “Per l’Iran il tempo stringe, e farebbero meglio a darsi una mossa, subito, o non resterà più nulla di loro”. Queste dichiarazioni hanno alimentato la preoccupazione degli investitori.

Le tensioni geopolitiche hanno avuto un riflesso immediato sui prezzi delle materie prime. Il petrolio Brent, in particolare, ha registrato un rialzo del 2%, superando i 111 dollari al barile.

A contribuire a questa impennata è stato anche un attacco con droni che ha preso di mira una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti, aumentando ulteriormente l'incertezza nella regione. Parallelamente, l’accelerazione dell’inflazione continua a rappresentare un fattore di allarme per le banche centrali, che si trovano sotto pressione per alzare i tassi di interesse, un'azione che potrebbe frenare la crescita economica globale.

La giornata odierna ha quindi evidenziato come il mercato sia sensibile non solo agli eventi interni, come lo stacco dei dividendi, ma anche a un complesso intreccio di fattori esterni che possono influenzare profondamente la fiducia degli operatori e le dinamiche di prezzo.