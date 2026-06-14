Prende il via lunedì 15 giugno 2026 il collocamento del nuovo titolo di Stato denominato "Btp Italia Sì". Questo strumento finanziario, specificamente ideato per i piccoli risparmiatori, si propone come un ombrello per il caro-prezzi, essendo indicizzato all’inflazione per offrire una concreta protezione contro l’aumento dei prezzi al consumo. Con una durata di cinque anni, il Btp Italia Sì garantisce un rendimento minimo reale annuo dell’1,6%, al quale si aggiunge la rivalutazione del capitale legata all’andamento effettivo dell’inflazione.

Le scadenze e i dettagli per la sottoscrizione

Il periodo di collocamento del "Btp Italia Sì" sarà attivo fino a venerdì 19 giugno, con chiusura fissata alle ore 13. È importante notare che l’offerta potrebbe concludersi anticipatamente qualora venisse raggiunto il quantitativo massimo di sottoscrizioni stabilito. I risparmiatori interessati avranno diverse modalità per aderire: potranno effettuare l’acquisto tramite il proprio servizio di home banking abilitato, recandosi presso la propria banca di fiducia o rivolgendosi agli uffici postali. Per incentivare la detenzione a lungo termine, è previsto un premio fedeltà pari allo 0,6% del capitale sottoscritto, destinato a coloro che acquisteranno il titolo durante i giorni del collocamento e lo manterranno fino alla scadenza naturale dei cinque anni.

Flessibilità del tasso e tutela del capitale

Una delle caratteristiche distintive del Btp Italia Sì riguarda la revisione del tasso. Al termine del periodo di offerta, il tasso minimo garantito dell’1,6% potrà essere confermato o, in base alle condizioni di mercato rilevate in quel momento, essere rivisto al rialzo. Questa clausola conferisce una maggiore flessibilità e tutela ai sottoscrittori, specialmente in un contesto economico che presenta incertezze riguardo all’evoluzione dei prezzi e all’andamento generale dell’inflazione. L'obiettivo è fornire ai piccoli investitori uno strumento che sappia adattarsi alle dinamiche economiche, preservando il potere d'acquisto del loro risparmio.