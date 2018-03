Ecco nuove informazioni per quel che concerne i concorsi sanitari [VIDEO], in particolare per i laureati in farmacia e titoli equipollenti. Quattro i bandi emanati da differenti enti sanitari, in scadenza fino al prossimo 12/03/2018.

Concorsi farmacia: scadenza marzo 2018

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino deve assegnare una borsa di studio dal titolo 'L'antibiotico resistenza - possibili interventi sugli usi'. I concorrenti devono aver conseguito una laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche, e l'abilitazione all'esercizio professionale. Coloro che intendono concorrere alla procedura selettiva dovranno inoltrare la domanda di partecipazione entro il 23 marzo 2018.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla S.C. Politiche del Personale dell’A.S.L. 'Città di Torino', oppure consultando il sito aziendale: sezione #Concorsi Pubblici – Borse di studio.

L'Azienda Sanitaria Di Reggio Emilia ha indetto una selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria, nel ruolo di dirigente farmacista. Oltre alla laurea per suddetta professione è richiesta la specializzazione in disciplina Farmacia Ospedaliera e l'iscrizione al corrispondente albo professionale. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi: con raccomandata A.R o trasmessa tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it, entro la data del 29/03/2018. Il testo integrale del presente bando è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia, link Bandi, Concorsi, Incarichi.

Bando disciplina farmaceutica: scadenza aprile 2018

L'Azienda Ghedi Servizi SPA a Socio Unico, in provincia di Brescia, indice un bando per due farmacisti collaboratori a tempo determinato, con possibile estensione a tempo indeterminato (32 ore settimanali). Per candidarsi è necessario il diploma di laurea specialistica in Farmacia oppure in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, e l'iscrizione all'albo professionale. Le istanze di partecipazione al bando pubblico dovranno essere inviate, con una delle seguenti modalità: tramite PEC all'indirizzo amministrazione @ pec.agsghedi.it, oppure tramite raccomandata A/R. IL termine ultimo per l'invio delle domande è fissato al 12 aprile 2018. Il presente bando è consultabile nei seguenti siti: Azienda Ghedi Servizi; Comune di Ghedi e Ordine dei Farmacisti di Brescia.

L'ente sanitario Vasta n°3 della Regione Marche deve selezione un dirigente farmacista - disciplina farmacia territoriale. L'aspirante candidato deve aver un diploma di laurea in farmacia e relativa abilitazione e iscrizione albo professionale.

Le domande andranno presentate, entro il 12/04/2018. Ulteriori dettagli sono reperibili visitando il Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 dello scorso 15 febbraio.

