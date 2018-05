Continuiamo con le possibilità di assunzione per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Dopo la maxi offerta di lavoro indetta da Ikea è arrivato il turno di Decathlon di spalancare le porte delle proprie sedi al nuovo personale. Nato in Francia nel 1976, Decathlon è probabilmente la catena di negozi di articoli sportivi più grande al mondo. In Italia sono presenti all'incirca 107 punti vendita sparsi in 17 delle maggiori regioni,dove l'attività del marchio è incentrata sia sulla vendita che sulla produzione di alcuni prodotti, tra cui calzature, abbigliamento ed alcuni articoli per specifici sport come biciclette e attrezzature subacquee. Tale dispiegamento di risorse è alla base delle continue Offerte di lavoro indette da Decathlon, ed incentrate principalmente sulla ricerca di nuovi addetti per i suoi punti vendita.

Vediamolo nel dettaglio.

Nuove offerte di lavoro di Decathlon: si cercano principalmente addetti alla vendita

Le nuove offerte di lavoro indette da Decathlon sono finalizzate alla ricerca di department manager, warehouse department manager e addetti alla vendita ma, per praticità, tratteremo soltanto quest'ultima posizione aperta, suddividendola per "ruolo":

Sport Advisor Ciclismo - la ricerca per questa posizione è valida per le sedi di Torvergata, Settimo Torinese, Grugliasco, Rescaldina Via Togliatti 2, Villafranca, Casoria

- la ricerca per questa posizione è valida per le sedi di Torvergata, Settimo Torinese, Grugliasco, Rescaldina Via Togliatti 2, Villafranca, Casoria Sport Acquatici - si ricercano esperti di questi sport per le sedi di Marassi, Castenedolo, Grugliasco, Piazza Castello a Milano, l'Aquila, Reggio Emilia, Settecamini

- si ricercano esperti di questi sport per le sedi di Marassi, Castenedolo, Grugliasco, Piazza Castello a Milano, l'Aquila, Reggio Emilia, Settecamini Sport Advisor - una ricerca più generica è attiva invece per le sedi di Burolo, Napoli, Camerano, Vercelli, Arezzo, Olmi e Cascina

- una ricerca più generica è attiva invece per le sedi di Burolo, Napoli, Camerano, Vercelli, Arezzo, Olmi e Cascina Sport Advisor nuoto - per questa posizione l'offerta di lavoro è attiva per le sedi di Prenestina, Cinisello Balsamo, Villafranca Dossobuono, Thiene

Al di là della conoscenza e della preferibilmente pregressa esperienza nello sport specificato nell'annuncio, per tutte le posizioni aperte come Sport Advisor non sono richiesti particolari requisiti per l'invio della candidatura, tranne quelli classici come: la capacità di saper lavorare in gruppo, la voglia di fare e il problem solving.

E' bene specificare che diversamente dagli altri grandi marchi come Eurospin, che ha specifica sezione "lavora con noi" [VIDEO] sul sito dell'azienda, tutto quanto concerne le possibilità d'impiego, eventuali career day ed altre novità di questo tipo, viene pubblicato dagli addetti Decathlon in un apposito sito non raggiungibile da quello classico, ma facilmente rintracciabile digitando "Decathlon lavora con noi" nei motori di ricerca. Una volta avuto accesso al sito troverete pubblicati nella home gli annunci di lavoro più recenti, altrimenti consultabili cliccando su un apposito menu, consultabile cliccando sulle tre strisce presenti in alto a destra della pagina.