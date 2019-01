Annuncio

All'annuncio del nuovo piano assunzioni 2019 che prevede circa 4000 posti di lavoro in Ferrovie dello Stato, il Gruppo FS ha avviato proprio questa mattina una campagna recruiting attraverso i propri profili dei principali social network ad ulteriore dimostrazione di quanto il ricambio generazionale rappresenti una priorità. Ed è proprio attraverso il profilo Twitter che Ferrovie dello Stato ha lanciato il recruiting day annunciando la ricerca di persone dinamiche e brillanti per garantire la migliore qualità di servizio in termini di capillarità territoriale nazionale, puntualità, sicurezza e comfort, ponendo il passeggero sempre al centro di ogni processo decisionale.

Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 6 febbraio e i candidati selezionati parteciperanno ad una giornata di assessment il prossimo 20 febbraio a Roma.

Oltre 4000 assunzioni in Ferrovie dello Stato: posizioni aperte

Accanto al recruiting day, in Ferrovie dello Stato resta sempre aperto il piano assunzioni 2019 che interesserà l'intero Gruppo sebbene circa il 50% delle posizioni aperte riguardi Trenitalia. Nello specifico elenchiamo di seguito, nel dettaglio, quali sono le previsioni di FS rispetto al nuovo piano [VIDEO]:

2000 assunzioni in Trenitalia : le posizioni aperte in questo caso sono quelle di macchinista, addetto alla sicurezza, addetto all'assistenza dei viaggiatori sia in stazione che a bordo dei convogli, capostazione e capotreno.

: le posizioni aperte in questo caso sono quelle di macchinista, addetto alla sicurezza, addetto all'assistenza dei viaggiatori sia in stazione che a bordo dei convogli, capostazione e capotreno. 600 posizioni aperte in PoloMercitalia.

1000 assunzioni nel settore che interessa la manutenzione dei treni e delle infrastrutture.

250 autisti nella società Busitalia : in questo caso specifico la società che opera per conto di FS per il trasporto pubblico locale ricerca autisti, nel corso del 2019, nelle regioni Campania, Veneto, Umbria e Toscana.

: in questo caso specifico la società che opera per conto di FS per il trasporto pubblico locale ricerca autisti, nel corso del 2019, nelle regioni Campania, Veneto, Umbria e Toscana. 450 posizioni aperte in Anas che soltanto da poco tempo è entrata nella famiglia FS Italiane.

Le posizioni aperte in vista del recruiting day invece sono le seguenti:

Progettista elettrico

Specialista junior ingegneria degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario

Specialista junior ingegneria della diagnostica e dei sistemi di supervisione

Specialista junior ingegneria delle telecomunicazioni

Specialista junior mezzi d'opera e attrezzature.

Come presentare la domande per lavorare in FS

Per candidarsi al recruiting day [VIDEO] di Ferrovie dello Stato è possibile sia seguire i link di collegamento presenti negli annunci dei social network che collegarsi direttamente al sito del Gruppo FS. Qualora ci si volesse candidare indipendentemente dalla giornata prevista a Roma il prossimo 20 febbraio, è possibile monitorare costantemente il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e, in particolare, la sezione "Lavora con noi" dove si possono reperire sempre tutte le informazioni utili, le news del Gruppo e inoltre inviare anche il proprio curriculum dopo aver compilato, in pochi e semplici passi, tutti i campi per effettuare la registrazione sul sito.