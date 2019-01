Annuncio

Torna il Recruiting Day per le assunzioni di Ferrovie dello Stato. A pochi giorni dall’annuncio, da parte dell’amministratore delegato di Fs Italiane Gianfranco Battisti, di 4000 nuove assunzioni nel 2019 [VIDEO] che dovranno dare vita ad una maxi staffetta generazionale del Gruppo, compaiono i primi segnali di attuazione del piano con l’annuncio, comparso sul sito web istituzionale fsrecruiting.it, di un nuovo Recruiting Day per la selezione di giovani laureati. Le domande per partecipare alla giornata di ‘valutazione’ finalizzata all’inserimento in una delle aziende del Gruppo Fs, potranno essere inviate entro il prossimo 6 febbraio.

Recruiting Day Ferrovie dello Stato, le posizioni aperte per le prossime assunzioni

Riepiloghiamo di seguito le posizioni aperte [VIDEO]che saranno oggetto del prossimo Recruiting Day di Ferrovie dello Stato ed i principali requisiti richiesti per poter aspirare ad una assunzione specificando che, in linea generale, la ricerca si rivolge a giovani laureati dinamici e brillanti che dovranno garantire la migliore qualità di servizio in termini di capillarità territoriale nazionale, puntualità, sicurezza e comfort, ponendo il passeggero sempre al centro di ogni processo decisionale.

Per tutte le posizioni è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2) e la disponibilità al lavoro fuori sede e a trasferte sul territorio nazionale e internazionale.

Progettista elettrico . La ricerca è rivolta ad ingegneri neolaureati (magistrale) in Ingegneria Elettrica con una buona conoscenza degli strumenti informatici dedicati: Office, Autocad, Doors, BIM. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le sedi Itaferr, che opera nel campo dell’ingegneria dei trasporti, di Milano, Genova e Roma.

. La ricerca è rivolta ad ingegneri neolaureati (magistrale) in Ingegneria Elettrica con una buona conoscenza degli strumenti informatici dedicati: Office, Autocad, Doors, BIM. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le sedi Itaferr, che opera nel campo dell’ingegneria dei trasporti, di Milano, Genova e Roma. Specialista junior ingegneria degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario . E’ richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica con relativa abilitazione all’esercizio della professione. La sede di lavoro è a Roma, presso la sede di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, con contratto a tempo indeterminato.

. E’ richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica con relativa abilitazione all’esercizio della professione. La sede di lavoro è a Roma, presso la sede di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, con contratto a tempo indeterminato. Specialista junior ingegneria della diagnostica e dei sistemi di supervisione . La posizione prevede il possesso della laurea magistrale in Ingegneria Informatica e l’abilitazione all’esercizio della professione. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la sede RFI di Roma.

. La posizione prevede il possesso della laurea magistrale in Ingegneria Informatica e l’abilitazione all’esercizio della professione. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la sede RFI di Roma. Specialista junior ingegneria delle telecomunicazioni . E’ richiesta la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (magistrale) con relativa abilitazione. I candidati prescelti opereranno in ambito Tlc e Informazioni al pubblico presso la sede RFI di Roma. Anche in questo caso, l’assunzione è a tempo indeterminato.

. E’ richiesta la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (magistrale) con relativa abilitazione. I candidati prescelti opereranno in ambito Tlc e Informazioni al pubblico presso la sede RFI di Roma. Anche in questo caso, l’assunzione è a tempo indeterminato. Specialista junior mezzi d’opera e attrezzature. Si ricercano giovani neolaureati (magistrale) in Ingegneria Meccanica con ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). Si offre l’assunzione a tempo indeterminato con sede di lavoro a Roma, presso FRI.

Come inviare la domanda di partecipazione al Recruiting Day di Ferrovie dello Stato

La domanda per partecipare al Recruiting Day di Ferrovie dello Stato deve essere inviata entro la scadenza fissata alle ore 12 del 6 febbraio 2019 attraverso il sito fsrecruiting.it, previa registrazione.

Anche chi ha partecipato a precedenti Recruiting Day dovrà comunque effettuare una nuova registrazione.

I candidati che avranno effettuato l’iscrizione entro la scadenza ed in regola con i requisiti richiesti, dovranno affrontare una prima selezione attraverso la somministrazione di prove on line, superata la quale saranno chiamati a partecipare alla giornata del Recruiting Day che si terrà il 20 febbraio a Roma, dalle 8:30 alle 18:30 presso una sede da definire.­­