Casting tuttora aperti per la realizzazione delle ultime riprese del film, diretto dal regista Andrea Iacona, dal titolo Voglia di ricominciare, e selezioni tuttora in corso per la ricerca di un attore, una attrice e un bambino con capacità attoriali per realizzare un importante video di genere aziendale per Progetto Tangram.

Voglia di ricominciare

Per la realizzazione dell'interessante film dal titolo Voglia di ricominciare, di produzione indipendente e diretto dal regista Andrea Iacona, si cerca una figura speciale.

Del film abbiamo già parlato in precedenza e ora siamo ormai giunti alle ultime riprese. Nello specifico, si cerca un figurante speciale, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, di statura media e dalla carnagione chiara e occhi verdi.

Non sono previsti dialoghi ne battute, e il selezionato dovrà interpretare il ruolo del protagonista principale da ragazzino. Gli interessati [VIDEO], accompagnati da almeno un genitore o da un tutore, dovranno presentarsi direttamente a Sanremo sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 12, presso il Bar Festival, in passeggiata mare di Vallecrosia. Occorre portare con se la fotocopia del proprio documento di identità e del codice fiscale (o, in alternativa, della tessera sanitaria), unitamente ai documenti del genitore o del tutore accompagnatore.

Un video aziendale

Selezioni in corso per una importante iniziativa di Progetto Tangram collegata alla realizzazione di un video aziendale. A tale proposito si cercano un attore, una attrice e un bambino con capacità attoriali. Tutti e tre i candidati devono possedere bella presenza e caratteristiche di tipo 'mediterraneo'.

Le riprese e le relative foto verranno effettuate il prossimo 8 febbraio a Roma. Si precisa che non sono previsti dialoghi o battute. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionake e a tre fotobook e a un link di rimando a uno showreel connesso a proprie attività in ambito recitativo. Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito web di Progetto Tangram. Gli interessati devono [VIDEO] comunque inoltrare la propria candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: progettotangram@gmail.com inserendo nell'oggetto 'Casting CAV'. Le prossime selezioni si terranno martedì 29 gennaio dalla ore 10 alle ore 18, esclusivamente su convocazione.