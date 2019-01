Advertisement

Procediamo con nuove indicazioni che riguardano i Concorsi Pubblici per la professione di psicologo, educatore e istruttore assistenziale. I bandi, con scadenza fino al 6 febbraio sono stati emanati dall'Azienda Ospedaliera - San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno (psicologo), e dai comuni di Lomazzo e Sanremo, per la professione di educatore asilo nido [VIDEO]e istruttore socio assistenziale.

Borsa di studio psicologo

L'Azienda Ospedaliera - Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha emanato un avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio, della durata di 18 mesi, finalizzata al progetto 'Percorsi riabilitativi per le persone con inctus'.

I candidati hanno conseguito una Laurea magistrale in Psicologia, con iscrizione al relativo ordine professionale.

Domanda di partecipazione: la domanda deve essere compilata e inviata mediante procedura telematica, collegandosi al sito: sangiovannieruggi.it.iscrizioneconcorsi, entro il prossimo 18 gennaio. Per essere ammessi alla selezione è necessario effettuare un bonifico di € 5,00 a favore di suddetta azienda ospedaliera.

Il bando completo è affisso nel sito: sangiovannieruggi.it, alla voce 'concorsi'.

Concorso per educatore nido

Bando di concorso pubblico indetto dal Comune di Lomazzo, in provincia di Como, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di educatore di asilo nido [VIDEO]. Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma triennale di Educatore Professionale;

Laurea in Pedagogia o Psicologia;

Laurea in Scienze dell'educazione o Sociologia;

Diploma quadriennale di maturità Magistrale;

Altri titoli afferenti.

Presentazione della domanda: la domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: PEC ' comune.lomazzo @pec.provincia.como.it'; oppure consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune o tramite raccomandata, entro il 6 febbraio. Per ulteriori info è possibile reperire il testo integrale dell'avviso pubblico, nel sito: comune.lomazzo.co.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Bando istruttore socio assistenziale

Il Comune Sanremo ha indetto concorso pubblico, per l'assunzione di un posto di istruttore specialista in attività socio-assistenziali. I candidati hanno conseguito una:

Laurea specialistica o magistrale in Scienze Pedagogiche;

Laurea in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell’Educazione, se conseguiti entro l’anno scolastico 2013/2014;

Laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi.

Invio della domanda: è possibile inviare l'istanza di ammissione al concorso, entro il 4 febbraio prossimo con uno dei seguenti modi: direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune; mediante lettera raccomandata; oppure alla casella di posta elettronica certificata ' comune.sanremo @legalmail.it'. Ricordiamo che il testo integrale del bando è reperibile, nel sito del Comune di Sanremo, nella sezione: amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi.