Con scadenza fino al 21 febbraio sono ancora attivi tre differenti concorsi, per la professione di psicologo, [VIDEO] infermiere e fisioterapista. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli (psicologo), e dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, per il ruolo sanitario di infermiere e fisioterapista. A seguire, le info e requisiti.

Bando di concorso per psicologo

Bando di concorso pubblico indetto dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di psicologo.

Al concorso sono ammessi gli aspiranti candidati, in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

Idoneità fisica all'impiego;

Diploma di laurea in psicologia;

Disciplina in psicologia;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale.

Invio dell'istanza

L'istanza di partecipazione deve essere prodotta esclusivamente mediante procedura telematica, nel sito: aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it, entro e non oltre il 21 febbraio.

Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 10,00.

Preselezione

In base al numero delle domande pervenute, l'azienda si riserva la facoltà di bandire una preselezione mediante appositi quiz a risposta multipla sulle materie inerenti il colloquio. Per ulteriori chiarimenti è possibile reperire il bando completo, nel sito: aas3.sanita.fvg.it, alla sezione concorsi.

Concorso per infermieri e fisioterapisti

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ha bandito due Concorsi Pubblici, per l'assunzione di sette posti di infermiere [VIDEO] e quattro di fisioterapista, entrambi con contratto a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Infermiere

Laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01);

Oppure, Diploma universitario di Infermiere;

Iscrizione al corrispondente Albo professionale.

Fisioterapista

Laurea in fisioterapia;

Oppure Diploma universitario in fisioterapia.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione per suddette professioni, dovranno essere prodotte mediante procedura telematica, connettendosi al link: iltrivulzio.iscrizioneconcorsi.it, entro il 21 febbraio.

Ricordiamo che la partecipazione al concorso per ambo i ruoli comporta il pagamento della tassa di € 10,00.

Preselezione

Qualora il numero delle domande di ammissione pervenute risulti superiore a 50 unità, l’amministrazione ha la possibilità di attivare una prova preselettiva. I bandi sono consultabili, sul sito: iltrivulzio.it - bandi di concorso.