Decathlon produce e distribuisce prodotti per lo sport dal 1976. Il miglioramento continuo nel design e nella progettazione ha portato ad aprire nuovi negozi nel mondo. Anche in Italia sono molti i centri distributiva di questa azienda, per cui ogni mese è alla ricerca di personale. Tra le posizioni aperte attualmente in varie province italiane vi sono: l'addetto vendita, alla qualità e al magazzino [VIDEO]. A queste è possibile candidarsi online tramite un'apposita sezione del sito web aziendale.

Tre figure ricercate da Decathlon

Come anticipato sopra, Decathlon ha bisogno di determinate figure in varie sedi d'Italia. Tra queste, una in particolare compare spesso nell'elenco delle Offerte di lavoro presente sul sito dell'azienda.

Si tratta dell'addetto vendita o sport leader. Nel caso di questo ruolo ricercato a Faenza (RA), per esempio, il candidato dovrà essere un appassionato del ciclismo, in modo da aiutare professionalmente il cliente nell'acquisto. Per l'azienda l'addetto deve essere in grado di rappresentare il marchio. Altri requisiti sono: essere uno studente universitario o un diplomato con esperienza nella vendita, avere una buona conoscenza dell'inglese ed essere disponibili a lavorare per 20 ore settimanali, anche nei giorni festivi.

Per quanto riguarda l'addetto qualità, o quality production leader, Il futuro dipendente [VIDEO] siederà nell'ufficio di Desio (MB) e dovrà garantire gli standard qualitativi del prodotto attraverso tutte le analisi che prevede questo tipo di ruolo. Per cui bisogna rientrare in determinati requisiti, tra cui: il possesso di una laurea gestionale, un anno di esperienza precedente, un'ottima conoscenza dell'inglese ed elevate capacità organizzative.

Un altro esempio di figura ricercata è l'addetto magazzino, detto anche warehouse operative. Per il caso di Maddaloni (CE), i compiti dell'eventuale selezionato saranno di rifornire, stoccare e spedire la merce. I requisiti sono: conoscenza dell'inglese o il francese, disponibilità a lavorare part-time, fino a 24 ore settimanali, e nei giorni festivi.

Come effettuare la candidatura online

La domanda di lavoro online è possibile dalla pagina web di Decathlon dedicata alle carriere. La prima azione da compiere è digitare "Decathlon lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Dopo aver cliccato sul primo link che compare, si avrà a disposizione la sezione di nostro interesse. A questo punto basterà cliccare sul riquadro "Retail" sotto alla voce "Posizioni aperte" e si verrà subito condotti alla lista delle offerte di lavoro. Una volta scelto il ruolo più adatto alle proprie passioni sportive, basterà riempire con i propri dati i riquadri presenti in fondo alla descrizione di ciascuna posizione.