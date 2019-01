Annuncio

L' Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della regione Veneto, Elena Donazzan, ha proposto alcune idee concrete atte a risolvere le differenti problematiche esistenti nelle scuole. Innanzitutto la Donazzan propone un "doveroso" ritorno al passato mediante il ripristino del “lei” ai prof e il saluto in piedi quando entra in classe un insegnante, ciò a tutela degli atti di violenza degli ultimi tempi e con l'intento di ripristinare quello che oggi è uno scarso livello di rispetto per chi è in cattedra [VIDEO].

Tale proposta ha riscontrato un ampio consenso nei lettori di Orizzonte Scuola, il portale che ha dato spazio alle proposte illustrate dall'assessore. Il sondaggio proposto da Orizzonte Scuola sul ritorno del saluto dei professori e del grembiule ha infatti ottenuto l'88% dei consensi. Gli utenti che hanno partecipato al sondaggio sono stati 3.571 in meno di 24 ore. L'idea alla base della proposta dell'Assessore Donazzan è quella di ristabilire alcune regole comportamentali e di rispetto verso i professori, ripartendo per l'appunto dall’ educazione.

Col grembiule si eviterebbe invece di sporcare i vestiti e si appianerebbero le eventuali differenze sociali tra chi può permettersi abiti costosi e chi non può. Al posto del grembiule si potrebbe utilizzare anche una felpa colorata, poco importa, la cosa fondamentale è fare gruppo. Vediamo nel dettaglio qual è la proposta per ridurre lo stress degli insegnanti, che molto spesso è causa dai maltrattamenti ai piccoli.

Docenti stressati: l'idea è quella di spalmare le vacanze

La proposta dell'assessore Donazzan sui docenti stressati si basa su un suo studio effettuato sull’aspetto logorante della professione docente. In particolare, l' assessore, sulla base dello studio condotto e dell'esperienza, propone una rotazione degli insegnanti di sostegno ed un inserimento dopo un certo periodo di tempo nelle classi comuni.

L'altra idea prevede invece di far spalmare le vacanze durante l’anno, [VIDEO] con periodi di riposo più frequenti e più brevi, tipo una breve vacanza ogni mese e mezzo. Periodi intermedi di vacanze allevierebbero le tensioni, sia del personale docente che dei genitori e conseguentemente dei ragazzi. L'assessore del Veneto è inoltre intervenuto anche sui casi di docenti violenti con gli alunni, precisando di non esserci altre misure se non il licenziamento degli insegnanti coinvolti. Per la Donazzan d'altronde è di fondamentale importanza l’apprendimento ricevuto nei primi anni di età, in quanto caratterizzerà anche l’età adulta.