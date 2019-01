Annuncio

Eurospin è un'azienda che si occupa della distribuzione di prodotti di vario genere. È nata nel 1993 dall'idea di alcuni soci e nel corso del tempo ha avuto una forte espansione. Ciò ha consentito l'apertura di oltre 1000 negozi in Italia e in Slovenia. Questa presenza capillare sul territorio nazionale spinge tale realtà distributiva a selezionare talvolta personale. A tal proposito, nell'area del sito web aziendale sono presenti Offerte di lavoro. Tra queste compare la ricerca di addetti vendita [VIDEO], macellai e gastronomi: è possibile candidarsi online.

Alcuni esempi di figure ricercate da Eurospin

Accedendo all'area del sito di Eurospin dedicata alle carriere è possibile visionare le posizioni aperte. Alcune di queste vengono menzionate più di una volta.

Si tratta dell'addetto vendite, il macellaio e il gastronomo.

Un esempio del primo tipo è la ricerca di addetti vendita a Minerbe (VR). Il candidato dovrà essere in grado di assistere il cliente, rifornire gli scaffali e gestire la cassa. Per questo ruolo si ricercano principalmente persone automunite e residenti vicino al luogo di lavoro.

Nel caso del macellaio, si cita l'esempio di Pianoro (BO). Il futuro lavoratore dovrà dimostrare di avere una comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari. Oltre ad avere gli stessi requisiti di cui si è parlato per la posizione precedente, il candidato dovrà essere disponibile a lavorare nei giorni festivi e anche di sera.

Infine, per l'offerta relativa al gastronomo, si cita come esempio l'offerta relativa a Thiene (VI).

L'azienda ha bisogno di persone che abbiano già gestito un banco freschi, salumi e formaggi. Indispensabile sarà avere la residenza in zone limitrofe, essere automuniti, avere la predisposizione ai rapporti interpersonali, ottime capacità organizzative, flessibilità e la disponibilità a lavorare anche in giorni festivi.

Come si fa la domanda di lavoro online

Per partecipare alla selezione del personale [VIDEO] di Eurospin è possibile utilizzare la pagina web della stessa azienda. La prima azione da compiere è digitare "Lavora con noi-Eurospin" su un qualsiasi motore di ricerca. Cliccando sul primo link che compare, si verrà condotti alla pagina che interessa. In fondo a questa si dovrà cliccare il pulsante blu "scopri" per passare all'elenco delle posizioni aperte. L'ultimo passo da compiere consiste nel selezionare la provincia di proprio interesse nel riquadro grigio e scegliere l'offerta ritenuta più idonea. Si aprirà la finestra con la descrizione della posizione scelta e il pulsante "Candidati" da cliccare per ultimare la candidatura.