Annuncio

Annuncio

La quota 100 inserita nel decreto del governo la scorsa settimana è una misura che interesserà una nutrita platea di beneficiari. Si tratta di una misura opzionale che sarà in vigore per il triennio 2019-2021. Stando ai numeri di cui parla il governo, in riferimento ai potenziali destinatari di questa misura, come riporta il “Corriere della Sera”, solo nel 2019 potrebbero andare in pensione con il nuovo canale di uscita circa 290mila soggetti. Sempre in base a queste stime, alla fine dei tre anni di sperimentazione, potrebbero essere circa 700mila i lavoratori che centreranno la propria quiescenza con la nuova misura.

L’età minima che è stata prevista per poter rientrare nella misura è quella dei 62 anni, ai quali vanno aggiunti almeno 38 anni di contributi. Nel decreto però c’è un articolo, il n° 22 che potrebbe consentire un anticipo ancora più cospicuo per alcuni lavoratori, cioè un pre-pensionamento addirittura 3 anni prima.

Advertisement

Quota 100 a 59 anni dunque, ma solo se ricorrono condizioni prestabilite e particolari. Una occasione che oggi riguarda i soggetti con 57 anni di età e figlia dei fondi di solidarietà bilaterali che sono l’oggetto dell’articolo 22 del decreto, argomento trattato dal Corriere nel suo articolo di approfondimento.

Come funzionano i fondi di solidarietà bilaterali

Quello di cui tratta il decreto nello specifico, richiama alla memoria l’istituto dell’isopensione. Infatti, anche per quota 100 si potrebbe sfruttare un accordo tra aziende e rappresentanti dei lavoratori al fine di consentire un ulteriore anticipo rispetto a quanto previsto dalla nuova misura. Se per l’isopensione si può anticipare anche di 7 anni rispetto alla pensione di vecchiaia, la data di uscita dal lavoro, per la quota 100 l’anticipo ulteriore sarebbe di 3 anni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Lo scivolo sarebbe garantito dal meccanismo dei fondi di solidarietà che prevedono come dicevamo, un accordo tra aziende e parti sociali. Cosa sono i fondi di solidarietà bilaterali? Si tratta di fondi creati ad hoc per consentire a quelle aziende interessate al ricambio generazionale, di avere una maggiore possibilità di svecchiare il parco lavoratori dipendenti. Le aziende versando al fondo la provvista finanziaria per l’operazione, potrebbero erogare un assegno straordinario di importo pari alla pensione con quota 100 spettante al lavoratore da pre-pensionare, quando questi abbia raggiunto almeno 59 anni di età o almeno 35 di contributi, cioè che si trovi a 3 anni di distanza dalla quota 100. Le aziende potrebbero intervenire anche per favorire l’arrivo del lavoratore ai 35 anni di contributi utili allo scivolo, andando a riscattare i periodi di contribuzione figurativa del lavoratore (che avrebbe dovuto provvedere da solo al riscatto pagando il corrispettivo di tasca sua) utilizzando i soldi del fondo.

Essendo triennale il periodo di validità di quota 100 [VIDEO], evidente che questo particolare meccanismo finisce con l’interessare già oggi chi ha 57 anni di età, come ribadito ancora dal Corriere.

Le condizioni utili

Non tutti i lavoratori potranno naturalmente sfruttare quest’altra importante occasione offerta dal decreto. Infatti occorrerà in primo luogo che il lavoratore debba essere in attività in un settore che sia munito di un fondo di solidarietà, [VIDEO] definito bilaterale perché di norma viene istituito dopo accordo tra lavoratori e azienda. Tra datori di lavoro e parti sociali inoltre, bisognerà accordarsi per finalizzare il ricambio generazionale di cui l’azienda necessita e che ha dato i natali al fondo di solidarietà. Infatti, le due parti devono trovare la quadra per quanto concerne il numero di lavoratori che andranno a sostituire i fuoriusciti tramite questo assegno straordinario di accompagnamento a quota 100. Il costo dell’operazione sarebbe completamente caricato sulle aziende, ma con la possibilità di utilizzare le deduzioni fiscali. Un costo che paragonato all’isopensione della legge Fornero è meno gravoso.