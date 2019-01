Annuncio

La serie televisiva L'Amica Geniale, diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi di Elena Ferrante, cerca nuove comparse per la sua seconda stagione. La serie ha riscosso un enorme successo, raggiungendo circa 7 milioni di telespettatori. Il primo volume mandato in onda in televisione ha ripercorso l'intensa storia di amicizia tra Raffaella Cerullo (detta "Lila") ed Elena Greco, interpretate rispettivamente da Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio. Il regista Saverio Costanzo recentemente ha lasciato intendere che le riprese per la seconda stagione dovrebbero iniziare a marzo, e dureranno per circa 6 mesi.

I casting per la seconda stagione de 'L'Amica Geniale'

La nuova stagione sarà ispirata al secondo romanzo della quadrilogia letteraria di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome.

Lo scorso weekend sono state molte le persone che hanno partecipato ai casting per la seconda stagione de L'Amica Geniale, certamente alcune migliaia, i quali si sono svolti a Napoli al centro commerciale Auchan di Giugliano.

Wildside, società italiana molto attiva nel settore della produzione cinematografica e casa di produzione della serie stessa, visto il grande successo dei casting organizzati la scorsa settimana, ha annunciato un'altra giornata di provini, sempre a Napoli, questa volta al parco divertimenti Edenlandia, nella nota zona Fuorigrotta, il 5 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Quali requisiti bisogna avere per partecipare ai provini

Per partecipare ai provini, ed avere la possibilità di essere scelti come comparse nella seconda stagione de L'Amica Geniale, bisogna avere tra i 18 e i 75 anni.

Gli altri fondamentali requisiti sono:

non aver mai partecipato ad altri casting organizzati dalla medesima produzione;

organizzati dalla medesima produzione; data l'ambientazione storica della serie non è possibile avere piercing o tatuaggi;

le donne se dovesse essere necessario devono essere disponibili a tagliarsi i capelli;

gli uomini devono essere disponibili a tagliare o far crescere i capelli oppure barba e baffi;

non bisogna aver mai lavorato per le riprese della scorsa stagione;

le donne devono avere taglia massima 48, poiché i vestiti in dotazione alla produzione arrivano fino a quella taglia;

gli uomini devono avere taglia massima 50-52, vista anche l'ambientazione storica.

Ricordiamo che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.