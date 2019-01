Annuncio

Interessante offerta di Lavoro da Trenord srl, la società formata da Trenitalia e da FNM SpA che gestisce il trasporto pubblico su ferrovia in Lombardia, che ha avviato la ricerca di personale [VIDEO] da formare e assumere con la qualifica di Capotreno e Macchinista. Le ricerca è stata affidata all’agenzia per il lavoro Generazione Vincente spa che ha pubblicato sul suo sito l’offerta di lavoro in questione.

Benché la sede di lavoro sia Milano e la Regione Lombardia, ambito operativo di Trenord, la ricerca è rivolta a candidati provenienti da tutta Italia non essendo previsto, tra i requisiti, quello della residenza in prossimità della sede di lavoro.

Assunzioni Trenord 2019 per 200 diplomati: i requisiti richiesti

Secondo quanto riportato nella sezione “Lavora con noi” [VIDEO] del sito Trenord, l’azienda ha avviato le procedure per la selezione, la formazione e l’assunzione di 200 giovani per le posizioni di Capotreno e Macchinista, 100 per ognuna delle due qualifiche ricercate.

Nel dettaglio, il Capotreno si occuperà del controllo e della vendita dei biglietti a bordo, fornendo informazioni e assistenza ai viaggiatori e coordinando le attività del personale di bordo. Il Macchinista, invece, è responsabile, nel rispetto delle normative di sicurezza, della regolarità e della puntualità del viaggio.

Per entrambe le posizioni i requisiti richiesti per inviare la domanda sono:

Diploma di scuola media superiore

Ottima conoscenza della lingua italiana

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

La sede di lavoro è la Lombardia e le regioni limitrofe. Trenord, ricordiamo, gestisce il servizio ferroviario suburbano e regionale in Lombardia, inclusi i servizi di collegamento con l’aeroporto di Malpensa e quelli transfrontaliero Como-Chiasso e Malpensa-Bellinzona.

Un servizio effettuato interamente con propri mezzi che consentono una media di 2.300 corse al giorno, con l’impiega di oltre 4mila dipendenti.

Domanda e selezione per le assunzioni Trenord

La domanda per partecipare alle selezioni per il percorso formativo dovrà essere inviata on line, previa registrazione, attraverso il form predisposto sul sito di Generazione Vincente spa, dove è possibile anche inserire il proprio curriculum. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 1° febbraio 2019.

I candidati potranno inviare la domanda solo per una delle posizioni disponibili e potranno conoscere, consultando la sezione calendario nella propria area riservata, la data e il luogo di convocazione per le selezioni.

Al superamento della selezioni, si potrà accedere ad un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’accompagnamento o alla condotta dei treni. Abilitazione che consentirà di essere inseriti in apposite liste dalle quali Trenord attingerà per le prossime assunzioni.