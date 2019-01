Annuncio

Il famigerato meccanismo della Quota 100 [VIDEO]è in vigore da poche ore e oltre mille persone hanno già presentato istanza di prepensionamento presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale mentre si attendono ancora molti provvedimenti attuativi tra circolari e regolamenti.

Oltre 1000 domande presentate per Quota 100

"Giornata importante, dopo anni e anni di battaglia, un referendum negato e manifestazioni di piazza, oggi è data da segnare in blu", sono stati questi i primi commenti del vicepremier della Lega Matteo Salvini dopo la firma del maxi decreto unico da parte di Sergio Mattarella e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, infatti, la misura tanto sbandierata dalla Lega dà la possibilità di anticipare l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi.

In questo modo, migliaia di persone avranno la possibilità di lasciare l'attività lavorativa cinque anni prima rispetto alle rigide norme dettate dalla precedente Riforma Fornero.

Durigon: 'Così si favorisce il ricambio generazionale'

Tuttavia, come spiega il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il Governo Conte punta al cosiddetto ricambio generazionale [VIDEO] volto a dare una speranza ai giovani che da molti anni fanno fatica a trovare un'occupazione. E' questo il motivo per il quale è stato introdotto il divieto di cumulo fra i redditi di pensione con quelli derivanti da altre attività lavorative. "Con questo provvedimento diamo la possibilità, nel triennio 2019-2021 a un milione di persone, di cui 350 mila donne, di andare in pensione", ha sottolineato Durigon.

L'Inps, intanto avrebbe diffuso alcune informazioni preziose per tutti coloro che si accingono a richiedere l'agognata pensione spiegando che le domande potranno essere presentate per via telematica attraverso il portale Inps qualora si è in possesso delle credenziali rilasciate dall'ente di previdenza o, in alternativa, si potrà presentare istanza di pensionamento con l'ausilio dei Caf.

Inoltre, in un secondo messaggio, l'Inps ha reso noto che è stato riaperta la procedura per richiedere il pensionamento con l'Ape Sociale, il sussidio ponte a carico dello Stato a favore degli ultra 63enni con 30 anni di contribuzione che si trovano in condizioni economiche disagiate: a partire dal 29 gennaio 2019, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio, a condizione del possesso dei requisiti richiesti.