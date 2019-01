Annuncio

Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza è già stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le misure in materia previdenziale considerate i pilastri fondamentali della nuova Legge di Stabilità 2019 sono già in vigore ma si dovranno attendere 24 decreti attuativi per dare operatività agli interventi.

Attese 24 misure attuative su Quota 100 e reddito di cittadinanza

Come riporta Repubblica otto saranno le misure di attuazione per la cosiddetta Quota 100 tanto sbandierata dalla Lega mentre altre 14 serviranno per dare attuazione al reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle.

Come ormai tanti sanno, per richiedere i benefici concessi dalla nuova Legge di Bilancio si dovrà aspettare fino ad aprile ma, stando a quanto riferisce il quotidiano "La Repubblica", il vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, avrebbe dato le prime indicazioni in merito alla documentazione da preparare per richiedere il reddito di cittadinanza: entro febbraio, infatti, gli interessati potranno consultare il portale Inps o andare alle Poste per le informazioni necessarie al fine di poter preparare i documenti mentre a marzo si sbloccherà la domanda ed entro il 27 aprile verrà liquidato il primo assegno di 780 euro.

Si attende, infatti, l'apposito modello che dovrà essere predisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro il 27 febbraio mentre il 31 marzo prenderà forma una norma che stabilirà come le aziende che hanno esaurito gli oneri contributivi avranno diritto al credito d'imposta.

Il 29 aprile il ministero del Lavoro dovrà stabilire le modalità di controllo delle spese che verranno effettuate attraverso le card distribuite agli interessati. Entro il 29 luglio, invece, il ministero del Lavoro dovrà stabilire le modalità di erogazione del cosiddetto reddito di cittadinanza e i Comuni avranno il compito di istituire i cosiddetti "progetti di pubblica utilità" a favore dei beneficiari del sussidio.

Misura attuativa sul Tfs degli statali

Quanto alla Quota 100, invece, sono attesi altri due decreti che dovrebbero arrivare entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto. La prima misura di attuazione riguarda l'anticipo del Trattamento di Fine Servizio a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione i quali potranno richiedere il pensionamento anticipato solo a partire dal primo agosto mentre la seconda misura dovrebbe disciplinare le modalità di fruizione della Quota 100.