Il tema Pensioni è molto sentito e le ultime novità riportate le principali mezzi di informazione riguardano quota 100. Diverse sono le categorie di lavoratori che possono beneficiare di questa riforma del sistema previdenziale fortemente voluta dal leader del Carroccio, Matteo Salvini. Ricordiamo che con quota 100 è possibile uscire dal mondo del lavoro avendo 62 anni di età anagrafica e almeno 38 anni di contribuzione effettiva. Grazie alla raccolta dati effettuata da SNALS è possibile appurare che i docenti della scuola rischierebbero di perdere una buona parte del proprio tfs e del proprio assegno pensione aderendo all'uscita anticipata.

Quota 100: conviene ai docenti?

Secondo il sito Orizzonte scuola, che ha [VIDEO]pubblicato un articolo contenente una ricerca effettuata da SNALS, è possibile appurare che lavoratori della scuola nello specifico esempio i docenti di scuola materna elementare si ritroverebbero ad avere un assegno pensione più basso di circa €300 aderendo quota 100.

Grazie quota 100 e si potrebbero uscire in anticipo di cinque anni dal mondo del lavoro rispetto ai requisiti richiesti per poter beneficiare della pensione di vecchiaia. Vero è che per conto è se si ritroverebbero ad avere appunto un assegno pensione più basso e conseguentemente un tfs (trattamento di fine servizio) più basso di circa €10000. Per contro Però potrebbe essere garantito un turnover generazionale che garantirebbe l'accesso al mondo del lavoro a migliaia di giovani che purtroppo risultano essere ancora disoccupati o inoccupati. Ricordiamo che l'adesione a quota 100 assolutamente spontanea e non obbligatoria quindi si desidera continuare a rimanere nel mondo del lavoro, anche a fronte di un assegno pensione e di un tfs maggiore, è assolutamente libero di operare una scelta in tal senso.

Uscita anticipata: i maggiori beneficiari potrebbero essere uomini

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sembrerebbe che a beneficiare maggiormente [VIDEO] di quota 100 siano i lavoratori uomini questo perché il baby boomer hanno potuto contare su una carriera continuativa e potrebbero contare su una pensione calcolata quasi interamente o totalmente con il sistema retributivo. Ricordando che l'adesione a quota 100 assolutamente spontanee non è obbligatoria C'è da dire che la stessa produrrebbe due effetti: il primo permetterebbe al lavoratore di lavorare un anno in meno ma con conseguente versamento del numero di contributi Inferiore, D'altro canto sistema previdenziale si vedrebbe a dover erogare un anno di pensione in più. Uscita dal mondo del lavoro di un certo numero di lavoratori sessantenni permetterebbe però un turnover generazionale e quindi l'assunzione di giovani che risultano momentaneamente non occupati. Sarebbero loro Quindi con il con il proprio lavoro a pagare la pensione di quegli ipotetici migliaia di lavoratori che avrebbero beneficiato di quota 100.