Annuncio

Annuncio

La famosa azienda italiana che opera nel settore della grande distribuzione organizzata è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire presso diversi punti vendita Eurospin sparsi in tutta Italia. La catena nasce nel 1993 a San Martino Buon Albergo ed oggi è leader in Italia nel settore discount. La società può contare su un gruppo di più di 9.000 collaboratori e l'espansione sembra comunque continuare, con conseguente crescita dei posti di lavoro disponibili.

Leggi anche Agenzia delle Entrate: messi a concorso 160 posti per posizioni dirigenziali

Nuove figure professionali ricercate

Il sito web della catena Eurospin ha di recente pubblicato un nuovo annuncio che riguarda la disponibilità di alcuni posti di lavoro.

Advertisement

Sono ricercati addetti banco gastronomia a Modena, Ravenna, Piacenza, Sassari, Rovigo, Torino, Parma, Modena, Rovigo e Castelmaggiore. Per questo ruolo è necessario aver avuto già una precedente esperienza ed essere in possesso dell'attestato HACCP.

Tra le altre figure professionali di cui l'azienda ha bisogno ci sono anche gli assistenti di filiale e gli addetti alle vendite. Per quanto riguarda gli assistenti di filiale, questi dovranno essere automuniti, essere disponibili a lavorare anche durante i giorni festivi, avere un'ottima dimestichezza con il pacchetto Office. Il compito che andranno a svolgere sarà quello di gestione del punto vendita e i posti disponibili sono a Milano, Udine, Vicenza, Genova e Varese.

Sono altresì ricercati addetti alle vendite da inserire nelle filiali presenti a Bologna, Cremona, Mantova, Milano, Firenze, Treviso, Sassari e Brescia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Saranno selezionati solo coloro con una precedente esperienza lavorativa. Il loro compito sarà quello di sistemare i prodotti all'interno degli scaffali e dei pagamenti alle casse.

Le altre posizioni disponibili

Tra le altre posizioni aperte, possiamo trovare quello di financial controller a Verona. Per ricoprire questo ruolo, sarà necessario avere una laurea in indirizzi economici, ottima conoscenza della lingua inglese e del programma Excel. Sono poi aperte le candidature per il ruolo di full stack developer sempre a Verona. Questa figura professionale dovrà conoscere in maniera ottimale i linguaggi di programmazione come PHP e JavaScrip.

Infine a Padova, è aperta una posizione come espansionista, il quale gestirà tutte le questioni burocratiche riguardanti l'apertura di nuovi punti vendita e verificherà le corrette procedure di realizzazione. Per questo ruolo è richiesta una laurea in ingegneria o architettura.