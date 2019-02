Annuncio

Nella Gazzetta Ufficiale n° 12 di martedì 14 marzo 2019 sono stati resi noti nuovi bandi per l'assunzione di personale nel ruolo di istruttore socio educativo, educatore di asilo nido e assistente sociale. I concorsi, con scadenza fino al 14 marzo, verranno espletati presso il Comune di Comacchio (istruttore socio educativo), il Comune di Genzano romano (supplente educatore asilo nido) e in Sardegna presso il Comune di Sassari (assistente sociale).

Selezione per istruttore socio educativo

Il Comune di Comacchio, in provincia di Ferrara, ha indetto un bando pubblico per il conferimento a tempo indeterminato di un posto di istruttore socio educativo. Il presente bando di concorso è rivolto ai cittadini italiani o dell'Unione Europea in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione;

Oppure, in Scienze politiche, Sociologia, Pedagogia,

oppure, in Psicologia;

Altri titoli validi: Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Comune di Comacchio con le seguenti modalità: direttamente all’Ufficio URP dell’Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata. La scadenza è fissata al 14 marzo. Il bando è reperibile sul sito comune.comacchio.fe.it - amministrazione trasparente - bandi, gare e concorsi.

Selezione pubblica per educatori asilo nido

Il Comune di Genzano di Roma ha emanato una selezione pubblica, per assunzioni a tempo determinato o supplenze, presso l'asilo nido comunale. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito una Laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze Pedagogiche, oppure una Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, unitamente alla tassa di € 10,00, dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi: a mezzo PEC, consegna a mano o mediante raccomandata, entro mercoledì 20 febbraio. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma, nella sezione 'concorsi e bandi comunali'.

Concorso per assistente sociale

Il Comune di Sassari indice un concorso pubblico per l'assunzione di due assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisiti specifici è necessario:

Laurea in Scienze del servizio sociale – classi 6 o 39 (L);

Oppure, Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

Altri titoli equipollenti;

Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali;

Patente di guida di categoria B o superiore.

Invio delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune o mediante altre modalità, tra le quali raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro il prossimo 14 marzo.

Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 3,87. Per ulteriori info è possibile reperire l'intero bando sul sito istituzionale: comune.sassari.it - concorsi comunali.