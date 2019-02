Annuncio

Sono aperti i casting, a cura di Klab4 film, per la ricerca di comparse per la realizzazione di una serie televisiva americana e per quella di figure varie per due nuove produzioni cinematografiche. Le riprese verranno effettuate tutte in Campania.

Una serie tv americana

Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per la realizzazione di una serie televisiva internazionale, per l'esattezza americana, le cui riprese verranno effettuate poi in Costiera Amalfitana, soprattutto a Cetara e Vietri sul Mare. La richiesta in questione è indirizzata verso comparse di sesso maschile o femminile, tutte maggiorenni. Gli interessati ad inoltrare la propria candidatura dovranno presentarsi direttamente in base al seguente calendario: martedì 12 febbraio a Cetara, presso la Sala Polifunzionale 'M.

Benincasa' (Piazzetta Viesky, nei pressi del municipio), dalle ore 10 alle 15; lo stesso giorno a Salerno, dalle ore 16 alle ore 20, presso il Teatro Ridotto- Complesso Teatro delle Arti (via Grimaldi, 7); mercoledì 13 febbraio a Vietri sul Mare, presso il Teatro del Centro Giovanile Salesiano (corso Umberto I, n. 5), dalle ore 10 alle 18. È necessario portare la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale.

Due nuovi progetti cinematografici

Per due nuovi progetti cinematografici sono in corso ulteriori casting sempre a cura di Klab4 film. A tal proposito, per un film le cui riprese partiranno a breve, si cercano le seguenti figure: pugili ed ex pugili, esperti di arti marziali, bodyguards di statura non inferiore a 1,85 cm e di struttura fisica particolarmente consistente, palestrati di età superiore ai 30 anni, persone con vari tatuaggi concernenti la squadra di calcio del Napoli.

Tutti i candidati devono avere una notevole dimestichezza con il dialetto napoletano e risiedere nell'ambito della Campania. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie, all'indirizzo di posta elettronica comparsecinema@gmail.com, specificando se si candidano come 'atleti' o semplicemente come 'tatuati'.

Per un altro nuovo film, anche questo da girarsi in Campania, si cerca la seguente figura: un uomo di età compresa tra i 40 e i 60 anni, di bassa statura e con struttura fisica esile, amante degli animali di notevole stazza (cavalli, ecc.). Per candidarsi occorre inviare dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, a: klab4film@gmail.com.

Per ulteriori informazioni e dettagli relativi a tutte le selezioni precedentemente indicate rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook di Klab4 film.