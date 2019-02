Annuncio

Sono in corso i casting per la realizzazione del film dal titolo Spaccapietre, prodotto dalla casa di produzione cinematografica La Sarraz Pictures srl e diretto dai registi Massimiliano e Gianluca De Serio. Le riprese verranno poi effettuate quasi interamente in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per un nuovo game show, prodotto da Dry Media per Mediaset, e che andrà in onda su Canale 5 e verrà condotto da Gerry Scotti.

Spaccapietre

Casting in corso per un nuovo film dal titolo Spaccapietre, diretto da Massimiliano e Gianluca De Serio e prodotto da La Sarraz Pictures srl, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Rai e di Apulia Film Commission. Le riprese verranno poi effettuate quasi interamente in Puglia nel mese di aprile.

Nello specifico la richiesta è orientata verso un ragazzino di età compresa tra 8 e 11 anni per il ruolo di co-protagonista. Le selezioni si terranno a Taranto venerdì 15 febbraio presso Palazzo Pantaleo (Vico Civico, zona Corso Vittorio Emanuele II). Gli interessati devono presentarsi direttamente in base a quanto indicato in precedenza. Trattandosi di minori occorre assolutamente che vengano accompagnati dai genitori o da eventuali tutori. È comunque possibile inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ozfilm.it indicando nell'oggetto Spaccapietre. La documentazione, da inoltrare da parte di genitori o tutori, deve contenere dati personali, almeno tre fotografie recenti, recapito telefonico dei genitori (o dei tutori), statura ed età del minore.

Anche al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Oz Film che curerà i casting.

Un nuovo game show di Mediaset

Per la realizzazione di un nuovo interessante game show, che sarà condotto da Gerry Scotti su Canale 5, la casa di produzione televisiva Dry Media seleziona attualmente maggiorenni in possesso di un buon livello di cultura generale e dotati di ottimi riflessi. Gli interessati possono far riferimento al sito web della casa di produzione Dry Media alla sezione casting-quiz, indicando i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia in formato jpg (non superiore a 8 MB) e raccontando qualcosa di sé (ovviamente in relazione al programma televisivo) e seguendo in modo preciso e accurato le indicazioni presenti nel form online di iscrizione.