Annuncio

Annuncio

In questo articolo ci occuperemo esclusivamente di concorsi rivolti a laureati in biologia, infermieristica e farmacia . I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo, dall'ASL di Frosinone, per il ruolo di biologo, dall'Azienda Integrata di Verona, per le professioni di infermiere e farmacista.

Due avvisi pubblici per biologi

A Palermo, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone indice una selezione pubblica, per l'assegnazione di una borsa di studio, della durata di 4 mesi, pertinente la realizzazione 'Sorveglianza delle infezioni invasive da enterobatteri'.Gli aspiranti, per l'assegnazione delle borse devono aver conseguito una Laurea triennale o quinquennale in Biologia Molecolare o Cellulare, e titolo preferenziale in attività di studio e di approfondimento nelle discipline microbiologiche.

Annuncio

Domanda di partecipazione

La domanda dovrà essere consegnata, entro il 22 marzo prossimo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per ulteriori info è possibile reperire il testo completo, nel sito dell'azienda sanitaria, alla voce 'gare e concorsi - concorsi in itinere'.

L'ASL di Frosinone ha indetto un avviso pubblico, per il conferimento di un incarico professionale a un laureato in discipline mediche, nell'ambito del progetto 'Piano operativo di potenziamento dell'unità registro tumori di suddetta azienda sanitaria'. Oltre ai requisiti generali i concorrenti hanno conseguito una:

Laurea in disciplina di natura Biomedica ;

; Esperienza professionale presso unità operative (SIO, SIAS, SIES).

Presentazione della domanda

L'unica modalità prevista per l'inoltro dell'istanza è tramite raccomanda a.r, entro il prossimo 4 marzo. Il bando è affisso, nel sito: asl.fr.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Annuncio

I migliori video del giorno

Selezioni per infermieri

L'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona ha indetto differenti avvisi pubblici, per il conferimento di borse di studio a infermieri e farmacisti, della durata ciascuna di 12 mesi. Tra i requisti specifici è richiesto:

Infermiere

Laurea Triennale in Infermieristica;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Farmacista

Laurea Magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Oppure, titoli equipollenti ai sensi di legge.

Invio della domanda

Le domande di partecipazione per suddetti incarichi professionali, dovranno essere inoltrate secondo uno dei seguenti modi: spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Verona; oppure per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata 'aovr @pecveneto.it'. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 6 marzo prossimo. I testi completi degli avvisi sono consultabili nel sito: aovr.veneto.it/home - lavoro - avvisi- bandi e borse di studio.