Annuncio

Annuncio

Fin dalla prima bozza di quota 100, intorno alla misura si erano evidenziati i problemi che avrebbero avuto molti lavoratori a centrare i 38 anni di contributi minimi richiesti dal nuovo canale di uscita. Una soglia troppo alta di contribuzione che è quella definitivamente inserita nella misura adesso che è entrata in vigore e che di fatto rischia di lasciare fuori dalla platea di potenziali nuovi pensionati quotisti, molti soggetti. Si tratta di donne, lavoratori dei cantieri agricoli e stagionali, soggetti questi che difficilmente riusciranno a racimolare i 38 anni di contributi utili insieme ai 62 o più anni di età richiesti.

Durante le audizioni in Commissione Lavoro alla Camera, di ieri 5 febbraio, i sindacati Cigl, Cisl e Uil hanno riportato appunti su queste ed altre problematiche relative alla nuova misura.

Advertisement

Il Mezzogiorno penalizzato

Donne, lavoratori con carriere discontinue e lavoratori delle aree svantaggiate dello stivale sono i più penalizzati dalle norme di accesso a quota 100. Questo ciò che hanno asserito ieri i sindacati in audizione a Montecitorio.

Anche se dalle prime 21.000 domande di quota 100 registrate dall’Inps, quasi la metà sono provenienti dal Mezzogiorno, evidente che molti lavoratori del Sud, proprio perché in attività in aree svantaggiate, con lavori spesso saltuari e discontinui, difficilmente riusciranno a trovarsi ad aver raggruppato nella carriera lavorativa 38 anni di contributi. Una soglia che sicuramente è più facile aver completato da parte di lavoratori statali o delle aree industriali del Settentrione, dove trovare una occupazione con le caratteristiche della stabilità e continuità è più semplice.

Advertisement

I migliori video del giorno

I numeri sulle domande da prendere con le pinze

Una problematica presentata dai sindacati che si scontra con i numeri sulle prima domande di quota 100 presentate all’Istituto di Previdenza Sociale. Si dice che i numeri non mentono mai, ma in materia domande di pensione spesso non è così. Infatti Morena Piccinini, Presidente di Inca-CGIL, sempre durante le audizioni ha chiesto attenzione sui numeri delle domande di pensione presentate in questi giorni. Infatti è possibile che molte istanze siano state presentate da soggetti bisognosi di aiuto perché diventati disoccupati e quindi obbligati a scegliere la via della quota 100 nonostante la pensione da percepire sarà inevitabilmente inferiore a quella che avrebbero percepito a 67 anni.

Inoltre, sempre la Piccinini ha ribadito il concetto che molte domande tra queste già presentate, siano un tentativo da parte dei lavoratori, cioè fatte per verificare se si ha diritto alla pensione con quota 100 e quanto si percepirebbe davvero. Come dire, domande fatte ma non vuol dire che tutte siano state presentate da persone che davvero andranno in pensione con il nuovo canale di uscita.

Infatti ci sono alcuni aspetti di quota 100 che solo la conversione del decreto in legge (adesso se ne sta occupando il Senato) potrà chiarire, soprattutto per quanto riguarda gli importi. Dopo la conversione in legge, l’Inps potrà anche pubblicare sul suo sito ufficiale il classico simulatore con il quale i cittadini potranno provvedere a calcolare la pensione spettante con quota 100, prima di presentare domanda.