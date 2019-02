Annuncio

Boom di domande per la quota 100, almeno stando a diverse agenzie di stampa che da ieri hanno registrato i numeri di questi primi giorni di avvio della nuova misura pensionistica. Secondo i dati sarebbero state presentate già 10.500 domande in soli 3 giorni. Una corsa a presentare domanda figlia probabilmente del meccanismo di quota 100 che prevede le cosiddette finestre di uscita. Chi rientra nel perimetro di applicazione della misura, cioè che ha raggiunto o sta per farlo, i due limiti richiesti come età e contributi, deve prestare molta attenzione alle scadenze che per via delle finestre, sono diverse da lavoratore a lavoratore.

L’Inps con la circolare n° 11 del 2019 ha spiegato nel dettaglio oltre ai requisiti per rientrare in quota 100, anche le varie scadenze e le finestre di uscita.

Maturazione dei requisiti e tipologia di lavoro

I lavoratori statali che potrebbero lasciare il lavoro dal prossimo primo agosto dovevano presentare domanda entro la fine di gennaio, cioè entro la giornata di ieri.

Questo probabilmente è stato uno dei motivi di questo boom di richieste già pervenute all’Inps. Infatti ai lavoratori statali la normativa di quota 100 ha imposto finestre di uscita semestrali ed in più, altri 6 mesi di preavviso da dare all’Ente presso cui lavorano. Questione di garanzia del funzionamento della macchina amministrativa pubblica, perché gli Enti dovranno provvedere a sostituire i lavoratori fuoriusciti con quota 100 (non previsti prima della manovra del governo) avviando concorsi e selezioni che naturalmente necessitano di un certo arco temporale.

Sta di fatto che tutti i lavoratori statali che hanno maturato prima della pubblicazione del decreto, i requisiti per quota 100, cioè almeno 62 anni di età ed almeno 38 di contributi prima del 29 gennaio scorso, dovevano presentare istanza entro la fine di gennaio per poi andare in pensione ad agosto.

Nel settore privato invece, le finestre sono più corte, cioè trimestrali. Coloro che hanno raggiunto le soglie entro la fine del 2018, potranno lasciare il lavoro dal primo aprile. Dopo la prima finestra, sia per statali che per privati, le date di uscita sono come previsto, cioè dal terzo o dal sesto mese successivo alla data di maturazione dei requisiti.

Domanda di collocamento a riposo

I sei mesi di preavviso che gli statali sono tenuti a dare all’amministrazione di appartenenza obbliga in pratica questi lavoratori a presentare all’Ente contestualmente alla domanda di pensione dell’Inps, anche la domanda di collocamento a riposo. Secondo le linee guida della circolare Inps, un lavoratore dipendente pubblico che matura i requisiti per la quota 100 il 29 giugno, potrà andare in pensione dal 30 dicembre, ma presentando subito domanda all’Inps ed alla Amministrazione per cui lavora.

Finestre non solo per quota 100, ma anche per le Pensioni anticipate e per opzione donna. Per le anticipate, i cui requisiti di accesso sono rimasti i medesimi del 2018, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini ed un anno in meno per le donne, finestre trimestrali.

Chi matura il requisito contributivo il 30 marzo per esempio, potrà ricevere il primo rateo di pensione il 1° luglio. Per opzione donna invece, le finestre sono più lunghe e sono le stesse della prima sperimentazione della misura di qualche anno fa. Bisogna attendere 12 o 18 mesi a seconda che la richiedente sia lavoratrice dipendente o autonoma. In pratica, chi ha maturato 35 anni di contributi al 31 dicembre scorso ed è nata entro la fine del 1960 (dipendenti) o del 1959 (autonome), per il primo rateo di pensione dovrà attendere gennaio o giugno 2020.