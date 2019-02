Annuncio

Poste Italiane rappresenta una delle più grandi aziende del nostro Paese e conta circa centotrentamila dipendenti.

Attraverso duemila centri di distribuzione od oltre dodicimila uffici postali, si occupa di servizi nel settore della corrispondenza, della logistica, dei servizi finanziari e assicurativi. In attuazione del progetto "Deliver 2000", Poste Italiane è attualmente alla ricerca di risorse giovani, da inserire nell'area finanziaria e commerciale dell'azienda.

Si cercano consulenti finanziari

Come già precedentemente anticipato, Poste Italiane sta selezionando giovani laureati in materie economiche e finanziarie da collocare nel settore finanziario, che siano interessati a ricoprire il ruolo di Specialista consulente mobile.

I giovani selezionati dovranno occuparsi di offrire servizi di consulenza e di promozione di servizi finanziari e commerciali presso le filiali distribuite in tutto il Paese: la ricerca di personale, infatti, riguarda gli uffici di tutta Italia.

Ai candidati selezionati verrà offerto un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter partecipare alla selezione, sarà necessario che il candidato sia in possesso di determinati requisiti:

Titolo di laurea in: Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia dei Mercati Finanziari, Scienze bancarie e assicurative, Scienze Statistiche.

Aver conseguito il titolo di laurea con una votazione non inferiore a 102 su 110.

Che il candidato sia dinamico, abbia spiccate doti commerciali e propensione verso il cliente.

Che abbia un'ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Si consiglia a tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione, attraverso la sezione "lavora con noi", presente sul sito web di Poste Italiane.

Aprendo la pagina, infatti, sarà possibile candidarsi cliccando sul link relativo alla posizione per la quale si desidera concorrere: si ricorda, che per farlo sarà necessario registrarsi sul sito e caricare il proprio curriculum vitae.

Attualmente, non è presente una data di scadenza per l'invio delle domande a questa carica; coloro che hanno interesse a lavorare per Poste Italiane con una qualifica diversa, possono comunque registrarsi nel database dell'azienda e tenere sotto controllo la pagina relativa alle nuove assunzioni, per rimanere sempre aggiornati su quali sono le figure richieste al momento.