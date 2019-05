Si rende noto che attualmente sono in corso vari bandi di concorso pubblico per conto del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, Poste Italiane e La Scala Società tra Avvocati, per l'assunzione di numerose figure qualificate da assegnare presso tutte le province e regioni d'Italia.

Posizioni aperte a maggio-giugno

Le Fs ricercano con un contratto a tempo indeterminato personale con la mansione di network operations center assistant ossia ''assistente del centro operativo di rete'' da immettere in Metropark S.p.A. di Roma in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma tecnico o laurea triennale in campo digital, comunicazione, social, marketing e sistemi Ict e CRM;

competenza dei più importanti sistemi informatici e di gestione dati come Excel, Word e Outlook.

Le Ferrovie dello Stato assumono anche con un contratto a tempo indeterminato profili con compito di operation e manteinance specialist ovvero ''specialista operativo di manutenzione'' da accogliere in Metropark S.p.A.

Assunzioni Fs, Pt, La Scala Società tra Avvocati: cv entro maggio-giugno 2019

di Roma possessore dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea tecnica;

conoscere le norme relative ai Codici di Appalti riguardanti le attività di ingegneria e lavori;

capacità dei più comuni pacchetti informatici come office, ecc.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro lunedì 27 maggio 2019.

Infine, il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane seleziona sempre con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nuove risorse con l'incarico di ragionieri e geometri da collocare in Ferservizi S.p.A.

nelle sedi lavorative di:

Bologna;

Firenze;

Genova;

Milano;

Napoli;

Roma;

Torino;

Venezia;

Verona.

La domanda di ammissione deve essere esibita entro lunedì 3 giugno 2019.

Le Pt ricercano con un contratto di assunzione a tempo determinato soggetti con la carica di portalettere da introdurre tramite le aree occupazionali di queste regioni italiane:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Trentino Alto Adige;

Umbria;

Valle D'Aosta;

Veneto.

La candidatura può essere proposta direttamente sul sito online delle ''Poste Italiane'' entro lunedì 3 giugno 2019.

Altre assunzioni

La Scala Società tra Avvocati assume personale con la nomina di avvocato e praticante avvocato da ubicare tramite le sedi di lavoro di Ancona (Marche), Milano (Lombardia), Roma (Lazio), Vicenza (Veneto) in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

neolaureati e laureati in giurisprudenza;

competenze nel ramo del recupero crediti e delle esecuzioni forzate in ambito bancario;

abilitazione alla professione forense;

abilità nel settore del contenzioso bancario;

conoscenza in ambito del recupero crediti e delle esecuzioni immobiliari in ambito bancario.

Si precisa che per La Scala Youth Programme l'istanza deve giungere entro venerdì 31 maggio 2019.

Per visionare al meglio le altre posizioni aperte è opportuno collegarsi sulla pagina ufficiale ''La Scala Società tra Avvocati < Lavora con noi''.