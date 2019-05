Anche a inizio maggio è possibile partecipare a numerosi Concorsi Pubblici in campo sanitario, in particolare per la professione di biologo, tecnico di laboratorio biomedico, logopedista e fisioterapista. I bandi, con scadenza tra metà maggio e l'inizio di giugno sono stati emanati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, per il ruolo di biologo e tecnico biomedico, dall'ASP di Crotone (logopedista) e dall'Istituto Gaetano Pino (fisioterapista).

Opportunità professionali per biologo, tecnico biomedico, logopedista e fisioterapista.

Selezione pubblica per biologo e tecnico di laboratorio biomedico

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro ha emanato due selezioni pubbliche, per l'assunzione con contratto a tempo determinato, di un dirigente biologo – addetto alla ricerca e un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, da assegnarsi alla SCT6 – Struttura Complessa Territoriale di Bolzano. Coloro che intendono inoltrare la propria candidatura hanno conseguito:

Biologo

Diploma di laurea in Biologia (vecchio ordinamento o laurea specialistica);

Diploma di specializzazione, equipollente in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione nell’ambito dell’Area di Sanità Pubblica;

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi

Tecnico biomedico

Laurea triennale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Diplomi e laurea equivalenti;

Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca (diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado)

Iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

La candidatura per entrambi i ruoli sanitari, deve pervenire mediante procedura informatica, collegandosi al sito internet dell'Azienda Sanitaria, entro il 3 giugno prossimo. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione dei bandi integrali, sul portale: izsvenezie.it - concorsi e selezioni - tempo determinato.

Bando per logopedista

L'Azienda Provinciale Sanitaria di Crotone indice un bando pubblico, per la copertura di un logopedista a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di Laurea in Logopedia;

Iscrizione all'albo professionale.

Domanda di ammissione

La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata, PEC o consegnata direttamente all'ufficio protocollo aziendale, entro il 16 maggio. Ricordiamo che il bando completo è reperibile, nel sito dell'ASP di Crotone.

Avviso pubblico per fisioterapista

Avviso pubblico indetto dal Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico - Gaetano Pino di Milano, per il conferimento di due borse di studio a laureati in fisioterapia.

Presentazione delle domanda

La domanda deve essere presentata, entro il 13 maggio prossimo, attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano all'ufficio protocollo; inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento; oppure a mezzo PEC aziendale.

L'avviso pubblico integrale è visionabile, nel sito: asst-pini-cto.it.